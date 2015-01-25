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Расписание матчей
Англия. Кубок
Астон Вилла - Борнмут
Астон Вилла - Борнмут: обзор матча 25 января 2015
Астон Вилла
25.01.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Астон Вилла - Борнмут
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0
0
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0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 0
03.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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1 : 1
31.10.2026
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3 : 0
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24.10.2026
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Борнмут
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21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
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3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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