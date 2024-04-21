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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Борнмут
Астон Вилла - Борнмут: обзор матча 21 апреля 2024
Астон Вилла
21.04.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
45+1'
М. Роджерс
57'
М. Диаби
78'
Л. Бэйли
31'
Д. Соланке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Борнмут
Замена
К. Кесслер-Хейден
️️️️
М. Кэш
90'
+6
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Диаби
90'
+3
Желтая карточка
М. Кэш
87'
Замена
Д. Карлос
️️️️
Л. Бэйли
87'
82'
Замена
Э. Унал
️️️️
Д. Уаттара
ГОЛ! 3:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
О. Уоткинс
78'
76'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
76'
Замена
А. Скотт
️️️️
Р. Кристи
63'
Замена
А. Семеньо
️️️️
М. Сенеси
ГОЛ! 2:1!
М. Диаби
Пас отдал
О. Уоткинс
57'
55'
Желтая карточка
И. Забарный
46'
Замена
М. Ааронс
️️️️
А. Смит
ГОЛ! 1:1!
М. Роджерс
Пас отдал
Л. Бэйли
45'
+1
37'
Желтая карточка
М. Сенеси
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Соланке
21'
Желтая карточка
А. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Финли Манро
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
4-2-2-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
18
Тилеманс
7
МакГинн
19
Диаби
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
3-2-1-3-1
33
Нето
6
Забарный
5
Сенеси
6
Келли
15
Смит
6
Керкез
10
Кук
11
Уаттара
10
Кристи
19
Клюйверт
19
Соланке
17
Бэйли
34
Карлос
34
Карлос
17
Бэйли
2
Кэш
20
Кесслер-Хейден
20
Кесслер-Хейден
2
Кэш
19
Диаби
22
Дуран
22
Дуран
19
Диаби
15
Смит
3
Ааронс
3
Ааронс
15
Смит
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
10
Кристи
8
Скотт
8
Скотт
10
Кристи
5
Сенеси
42
Семеньо
42
Семеньо
5
Сенеси
11
Уаттара
19
Унал
19
Унал
11
Уаттара
Остались в запасе
Астон Вилла
Борнмут
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Финли Манро
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Финли Манро
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Астон Вилла - Борнмут
1
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
14
Офсайды
3
3
Количество передач
473
352
Сейвы
4
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.35
1.69
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Вилла Парк
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