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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Борнмут
Астон Вилла - Борнмут: обзор матча 09 апреля 2016
Астон Вилла
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
85'
Ж. Айю
45'
С. Кук
74'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Борнмут
90'
+2
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Кинг
Желтая карточка
Ж. Айю
90'
87'
Замена
Ш. МакДональд
️️️️
Л. Граббан
ГОЛ! 1:2!
Ж. Айю
Пас отдал
И. Гуйе
85'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
К. Ричардсон
84'
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кинг
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Синклейр
71'
58'
Замена
М. Пью
️️️️
М. Градель
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Д. Лайден
45'
45'
ГОЛ! 0:1!
С. Кук
Желтая карточка
И. Гуйе
36'
32'
Желтая карточка
Ч. Дэниелс
27'
Желтая карточка
С. Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Джордан Лайден
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
46
Кевин Тонер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Гьюзан
26
Сиссоко
26
Кларк
15
Лескотт
15
Ричардсон
5
Гуйе
8
Вествуд
19
Лайден
7
Синклейр
10
Бакуна
10
Айю
3-2-3-2
1
Боруц
27
Кук
21
Дэниелс
4
Элфик
2
Фрэнсис
30
Ритчи
10
Градель
16
Сурман
32
Гослинг
7
Кинг
11
Граббан
15
Ричардсон
10
Грилиш
10
Грилиш
15
Ричардсон
7
Синклейр
24
Траоре
24
Траоре
7
Синклейр
19
Лайден
39
Жестеде
39
Жестеде
19
Лайден
11
Граббан
16
МакДональд
16
МакДональд
11
Граббан
10
Градель
8
Пью
8
Пью
10
Градель
7
Кинг
13
Уилсон
13
Уилсон
7
Кинг
Остались в запасе
Астон Вилла
Борнмут
46
Кевин Тонер
ЦЗ
31
Марк Банн
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Эрик Блэк
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
23
Адам Федеричи
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
46
Кевин Тонер
ЦЗ
31
Марк Банн
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
Остались в запасе
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
23
Адам Федеричи
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Эрик Блэк
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Астон Вилла - Борнмут
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Вилла Парк
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