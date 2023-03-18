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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Борнмут
Астон Вилла - Борнмут: обзор матча 18 марта 2023
Астон Вилла
18.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Борнмут
7'
Д. Луис
80'
Д. Рэмзи
89'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Борнмут
90'
+1
Замена
М. Винья
️️️️
Д. Уаттара
90'
+1
Замена
К. Мур
️️️️
Ф. Биллинг
Замена
К. Чамберс
️️️️
Д. МакГинн
90'
+1
Замена
Д. Дуран
️️️️
Э. Буэндия
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Э. Буэндия
Пас отдал
Т. Мингс
89'
ГОЛ! 2:0!
Д. Рэмзи
Пас отдал
О. Уоткинс
80'
79'
Желтая карточка
Д. Стивенс
79'
Замена
Д. Брукс
️️️️
А. Смит
66'
Желтая карточка
М. Сенеси
Замена
Б. Траоре
️️️️
Л. Бэйли
65'
59'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Д. Ротуэлл
59'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Д. Энтони
58'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Желтая карточка
Д. МакГинн
36'
14'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
ГОЛ! 1:0!
Д. Луис
Пас отдал
Л. Бэйли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Борнмут
33
Нето
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Астон Вилла
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Мартинес
11
Алекс Морено
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
10
Буэндия
17
Бэйли
4-3-1-2
33
Нето
5
Сенеси
6
Келли
15
Смит
5
Стивенс
7
Ротуэлл
8
Лерма
8
Биллинг
11
Уаттара
19
Энтони
19
Соланке
7
МакГинн
12
Чамберс
12
Чамберс
7
МакГинн
17
Бэйли
11
Траоре
11
Траоре
17
Бэйли
10
Буэндия
22
Дуран
22
Дуран
10
Буэндия
11
Уаттара
6
Винья
6
Винья
11
Уаттара
7
Ротуэлл
25
Траоре
25
Траоре
7
Ротуэлл
15
Смит
7
Брукс
7
Брукс
15
Смит
8
Биллинг
19
Мур
19
Мур
8
Биллинг
19
Энтони
42
Семеньо
42
Семеньо
19
Энтони
Остались в запасе
Астон Вилла
Борнмут
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Астон Вилла - Борнмут
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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