Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Астон Вилла
Борнмут - Астон Вилла: обзор матча 06 августа 2022
Борнмут
06.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
3'
Ж. Лерма
80'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Астон Вилла
Замена
Д. Станислас
️️️️
Д. Соланке
90'
+6
Замена
Р. Кристи
️️️️
М. Тавернье
87'
83'
Замена
Д. Луис
️️️️
Б. Камара
82'
Замена
К. Арчер
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 2:0!
К. Мур
Пас отдал
Л. Келли
80'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
73'
Замена
Л. Кук
️️️️
Б. Пирсон
72'
66'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Ингс
46'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Рэмзи
45'
+3
Желтая карточка
Д. Рэмзи
Желтая карточка
Б. Пирсон
45'
+2
Желтая карточка
А. Смит
39'
23'
Желтая карточка
Д. Ингс
ГОЛ! 1:0!
Ж. Лерма
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
16
Маркус Тавернье
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Борнмут
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Райан Кристи
АП
23
Уилл Деннис
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
33
Земура
2
Мефам
15
Смит
6
Келли
8
Биллинг
8
Лерма
4
Пирсон
16
Тавернье
19
Соланке
19
Мур
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
34
Карлос
12
Динь
8
Камара
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Коутиньо
28
Ингс
17
Бэйли
19
Соланке
19
Станислас
19
Станислас
19
Соланке
4
Пирсон
10
Кук
10
Кук
4
Пирсон
16
Тавернье
10
Кристи
10
Кристи
16
Тавернье
8
Камара
12
Луис
12
Луис
8
Камара
11
Коутиньо
9
Арчер
9
Арчер
11
Коутиньо
41
Рэмзи
10
Буэндия
10
Буэндия
41
Рэмзи
28
Ингс
11
Уоткинс
11
Уоткинс
28
Ингс
Остались в запасе
Борнмут
Астон Вилла
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Уилл Деннис
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Уилл Деннис
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Борнмут - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Астон Вилла
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
Вчера, 11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
Вчера, 11:26
1
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:14
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
Вчера, 01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
Вчера, 01:15
3
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
Вчера, 11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
Вчера, 11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
Вчера, 01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
Вчера, 01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+