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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Борнмут
Астон Вилла - Борнмут: обзор матча 26 октября 2024
Астон Вилла
26.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
76'
Р. Баркли
90+6'
Эванилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Борнмут
Желтая карточка
Р. Баркли
90'
+6
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тавернье
Желтая карточка
М. Кэш
90'
+4
90'
Желтая карточка
М. Тавернье
Замена
Б. Камара
️️️️
О. Уоткинс
82'
81'
Замена
Т. Адамс
️️️️
Р. Кристи
81'
Замена
Д. Брукс
️️️️
М. Керкез
80'
Желтая карточка
А. Семеньо
ГОЛ! 1:0!
Р. Баркли
Пас отдал
Л. Бэйли
76'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Л. Динь
71'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. МакГинн
71'
64'
Замена
Эванилсон
️️️️
Э. Унал
64'
Замена
М. Тавернье
️️️️
Д. Клюйверт
Желтая карточка
Л. Динь
58'
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Роджерс
57'
Желтая карточка
Д. МакГинн
55'
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Онана
46'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Унал
Желтая карточка
Д. Рэмзи
41'
40'
Желтая карточка
А. Смит
30'
Замена
А. Смит
️️️️
Х. Араухо
21'
Желтая карточка
Х. Араухо
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
18'
10'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
Желтая карточка
А. Онана
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Льюис Кук
(К)
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
24
Онана
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
41
Рэмзи
11
Уоткинс
4-1-3-2
12
Траверс
22
Араухо
6
Забарный
5
Сенеси
6
Керкез
4
Кук
11
Уаттара
10
Кристи
19
Клюйверт
42
Семеньо
19
Унал
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
11
Уоткинс
8
Камара
8
Камара
11
Уоткинс
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
7
МакГинн
17
Бэйли
17
Бэйли
7
МакГинн
17
Роджерс
22
Дуран
22
Дуран
17
Роджерс
22
Араухо
15
Смит
15
Смит
22
Араухо
10
Кристи
12
Адамс
12
Адамс
10
Кристи
19
Клюйверт
16
Тавернье
16
Тавернье
19
Клюйверт
6
Керкез
7
Брукс
7
Брукс
6
Керкез
19
Унал
9
Эванилсон
9
Эванилсон
19
Унал
Остались в запасе
Астон Вилла
Борнмут
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Уилл Деннис
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Астон Вилла - Борнмут
7
6
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
6
Угловые удары
9
7
Нарушения
12
14
Офсайды
0
5
Количество передач
429
320
Сейвы
2
7
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.31
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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