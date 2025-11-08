9 ноября в Волгограде на «Волгоград Арене» состоится матч 18 тура Первой лиги, где «Ротор» примет ярославский «Шинник». Обе команды располагаются в середине таблицы, но решают разные задачи: хозяева борются за попадание в зону стыковых матчей, гости стремятся закрепиться в десятке.

«Ротор»

После неудачи с «Арсеналом» (1:2) волгоградцы опустились на шестое место и не выигрывают три тура подряд. За пять последних матчей команда забила лишь трижды и пропустила шесть мячей. Атака действует нестабильно, а оборона допускает ошибки при стандартах. Лучший бомбардир Илья Сафронов остаeтся единственным стабильно опасным игроком впереди, но без поддержки партнeров ему трудно влиять на результат. Важно, что на своeм поле «Ротор» играет смелее, но в концовках часто теряет концентрацию.

«Шинник»

Команда из Ярославля набрала 22 очка и располагается на девятой строчке. После минимальной победы над «Челябинском» (1:0) «Шинник» продлил серию без поражений до трeх матчей. За последние пять игр ярославцы забили четыре и пропустили столько же. Команда играет строго и предпочитает выстраивать оборону в два эшелона, компенсируя низкую результативность надeжной игрой сзади. Особенно уверенно «Шинник» выглядит в гостях – не проигрывает в шести из восьми выездных матчей сезона.

Факты о командах

«Ротор»

Не выигрывает три тура подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено за 5 игр

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

26 очков после 17 туров

«Шинник»

Не проигрывает в 3 матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено за 5 игр

Не проигрывает в 6 из 8 гостевых встреч

22 очка после 17 туров

Прогноз на матч «Ротор» – «Шинник»

Встреча ожидается упорной и с минимальным числом опасных моментов. «Ротор» испытывает трудности с атакой, а «Шинник» предпочитает играть вторым номером и не раскрывать оборону. Вероятно, матч пройдет в плотной борьбе в центре поля, где решающими станут стандарты и индивидуальные ошибки. Волгоградцы будут больше владеть мячом, но гости выглядят устойчивее по структуре и способны увезти хотя бы ничью.

