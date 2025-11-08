Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ротор» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 3.1

08 ноября 2025 9:20
Ротор - Шинник
09 нояб. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Ничья
Сделать ставку

9 ноября в Волгограде на «Волгоград Арене» состоится матч 18 тура Первой лиги, где «Ротор» примет ярославский «Шинник». Обе команды располагаются в середине таблицы, но решают разные задачи: хозяева борются за попадание в зону стыковых матчей, гости стремятся закрепиться в десятке.

«Ротор»

После неудачи с «Арсеналом» (1:2) волгоградцы опустились на шестое место и не выигрывают три тура подряд. За пять последних матчей команда забила лишь трижды и пропустила шесть мячей. Атака действует нестабильно, а оборона допускает ошибки при стандартах. Лучший бомбардир Илья Сафронов остаeтся единственным стабильно опасным игроком впереди, но без поддержки партнeров ему трудно влиять на результат. Важно, что на своeм поле «Ротор» играет смелее, но в концовках часто теряет концентрацию.

«Шинник»

Команда из Ярославля набрала 22 очка и располагается на девятой строчке. После минимальной победы над «Челябинском» (1:0) «Шинник» продлил серию без поражений до трeх матчей. За последние пять игр ярославцы забили четыре и пропустили столько же. Команда играет строго и предпочитает выстраивать оборону в два эшелона, компенсируя низкую результативность надeжной игрой сзади. Особенно уверенно «Шинник» выглядит в гостях – не проигрывает в шести из восьми выездных матчей сезона.

Факты о командах

«Ротор»

  • Не выигрывает три тура подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • 26 очков после 17 туров

«Шинник»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено за 5 игр
  • Не проигрывает в 6 из 8 гостевых встреч
  • 22 очка после 17 туров

Личные встречи
32% (10)
29% (9)
39% (12)
33
Забитых мячей
33
1.06
В среднем за матч
1.06
6:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Ротор
3 : 0
09.11.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
2 : 0
28.09.2025
Ротор
Россия. Первая лига, 21 тур
Ротор
1 : 1
01.12.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 1 тур
Шинник
0 : 1
14.07.2024
Ротор
Россия. Кубок, 1/32 финала
Ротор
1 : 2
05.10.2022
Шинник
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
0 : 1
15.03.2020
Ротор
Россия. ФНЛ, 9 тур
Ротор
2 : 3
18.08.2019
Шинник
Россия. ФНЛ, 24 тур
Ротор
1 : 3
24.11.2018
Шинник
Россия. ФНЛ, 6 тур
Шинник
0 : 0
12.08.2018
Ротор
Россия. ФНЛ, 21 тур
Ротор
1 : 1
04.11.2017
Шинник
Россия. ФНЛ, 3 тур
Шинник
3 : 1
22.07.2017
Ротор
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1 : 0
04.11.2013
Ротор
Россия. ФНЛ, 4 тур
Ротор
2 : 0
23.07.2013
Шинник
Россия. ФНЛ, 24 тур
Ротор
0 : 0
18.03.2013
Шинник
Россия. ФНЛ, 8 тур
Шинник
1 : 0
22.08.2012
Ротор
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Шинник
1 : 1
03.09.2010
Ротор
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Ротор
1 : 0
02.05.2010
Шинник
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
0 : 2
25.08.2004
Шинник
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
07.07.2004
Ротор
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Шинник
2 : 2
20.09.2003
Ротор
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ротор
0 : 0
24.04.2003
Шинник
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Шинник
1 : 0
03.08.2002
Ротор
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
2 : 0
16.07.2002
Шинник
Чемпионат России, 19 тур
Шинник
2 : 0
04.08.1999
Ротор
Чемпионат России, 5 тур
Ротор
2 : 0
02.05.1999
Шинник
Чемпионат России, 17 тур
Шинник
2 : 0
22.07.1998
Ротор
Чемпионат России, 2 тур
Ротор
6 : 2
04.04.1998
Шинник
Чемпионат России, 32 тур
Ротор
1 : 0
17.10.1997
Шинник
Чемпионат России, 15 тур
Шинник
1 : 1
25.06.1997
Ротор
Чемпионат России. Первый этап, 16 тур
Ротор
1 : 0
05.07.1992
Шинник
Чемпионат России. Первый этап, 8 тур
Шинник
1 : 1
05.05.1992
Ротор
Показать все

Прогноз на матч «Ротор» – «Шинник»

Встреча ожидается упорной и с минимальным числом опасных моментов. «Ротор» испытывает трудности с атакой, а «Шинник» предпочитает играть вторым номером и не раскрывать оборону. Вероятно, матч пройдет в плотной борьбе в центре поля, где решающими станут стандарты и индивидуальные ошибки. Волгоградцы будут больше владеть мячом, но гости выглядят устойчивее по структуре и способны увезти хотя бы ничью.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.1
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

3.10
Ничья
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Шинник Ротор
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 