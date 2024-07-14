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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Ротор
Шинник - Ротор: обзор матча 14 июля 2024
Шинник
14.07.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ротор
14'
Д. Прищепа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Ротор
Замена
Р. Куль
️️️️
В. Зинков
82'
Желтая карточка
Д. Сухомлинов
79'
Замена
М. Лаук
️️️️
Т. Жамалетдинов
75'
74'
Замена
Н. Плотников
️️️️
Е. Болотов
74'
Замена
М. Агеев
️️️️
В. Морозов
61'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
М. Мальцев
61'
Замена
Д. Камлашев
️️️️
И. Соколов
31'
Желтая карточка
В. Морозов
Желтая карточка
Г. Якушевич
27'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Прищепа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
32
Игорь Соколов
ПП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
Ротор
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-2-2-1
51
Митров
90
Шакуро
89
Загре
78
Якушевич
2
Скворцов
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
28
Султонов
75
Жамалетдинов
4-2-1-2-1
13
Чагров
28
Семенов
3
Швецов
5
Шумских
35
Прищепа
57
Болотов
85
Пяткин
32
Соколов
24
Мальцев
13
Тюрин
10
Морозов
75
Жамалетдинов
10
Лаук
10
Лаук
75
Жамалетдинов
5
Зинков
78
Куль
78
Куль
5
Зинков
57
Болотов
19
Плотников
19
Плотников
57
Болотов
24
Мальцев
22
Завезен
22
Завезен
24
Мальцев
32
Соколов
9
Камлашев
9
Камлашев
32
Соколов
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
Остались в запасе
Шинник
Ротор
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
8
Алексей Усанов
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Остались в запасе
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
8
Алексей Усанов
АП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Шинник - Ротор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
2680 из 22990 зрителей (11%)
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