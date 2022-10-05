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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ротор - Шинник
Ротор - Шинник: обзор матча 05 октября 2022
Ротор
05.10.2022, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Шинник
69'
С. Обивалин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ротор - Шинник
ГОЛ! 1:0!
С. Обивалин
69'
67'
Желтая карточка
П. Кузнецов
Желтая карточка
И. Сафронов
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
80
Никита Кокарев
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ротор
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
34
Олег Алейник
АП
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
3-2-1-3
80
Кокарев
45
Кармаев
88
Обивалин
3
Мартынов
22
Родионов
23
Зуйков
24
Мартусевич
9
Максименко
7
Чуканов
7
Сафронов
4-2-1-2-1
95
Вамбольт
76
Стешин
3
Петрунин
28
Семейкин
4
Маклаков
17
Канаев
92
Емельянов
32
Соколов
78
Кузнецов
72
Батютин
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Ротор
Шинник
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
34
Олег Алейник
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
34
Олег Алейник
АП
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Ротор - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
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