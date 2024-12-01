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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Шинник
Ротор - Шинник: обзор матча 01 декабря 2024
Ротор
01.12.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
30'
Д. Лаврищев
58'
З. Федоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Шинник
90'
+1
Замена
Г. Калинин
️️️️
В. Алейников
86'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Д. Сухомлинов
Желтая карточка
Ю. Завезен
72'
Замена
И. Пяткин
️️️️
Н. Плотников
67'
Замена
Д. Прищепа
️️️️
М. Мальцев
66'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Т. Касимов
60'
Замена
В. Морозов
️️️️
Д. Лаврищев
60'
58'
ГОЛ! 1:1!
З. Федоров
Желтая карточка
Д. Лаврищев
53'
Замена
В. Тюрин
️️️️
И. Соколов
46'
Желтая карточка
И. Соколов
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лаврищев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
2
Артемий Косогоров
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Чагров
3
Плиев
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
22
Завезен
32
Соколов
31
Касимов
24
Мальцев
23
Лаврищев
3-1-2-3-1
95
Вамбольт
42
Джон
78
Якушевич
27
Черный
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
97
Малахов
8
Сухомлинов
78
Куль
9
Федоров
24
Мальцев
35
Прищепа
35
Прищепа
24
Мальцев
19
Плотников
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Плотников
32
Соколов
13
Тюрин
13
Тюрин
32
Соколов
31
Касимов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
31
Касимов
23
Лаврищев
10
Морозов
10
Морозов
23
Лаврищев
38
Алейников
14
Калинин
14
Калинин
38
Алейников
8
Сухомлинов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
8
Сухомлинов
Остались в запасе
Ротор
Шинник
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
2
Артемий Косогоров
ПЗ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
2
Артемий Косогоров
ПЗ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Ротор - Шинник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Эдуард Шарипов (Уфа)
Арсений Новиков (Подольск)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Зарайск)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
11059 из 45015 зрителей (24%)
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