Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Шинник
Ротор - Шинник: обзор матча 02 мая 2010
Ротор
02.05.2010, воскресенье, 19:00
Россия. Первый дивизион, 8 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
79'
И. Каньенда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Шинник
Желтая карточка
А. Малышев
Желтая карточка
В. Рыжков
Замена
В. Чернов
️️️️
А. Житников
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Каньенда
Желтая карточка
М. Вьештица
Желтая карточка
Вильям
Желтая карточка
Ж. Карлос
Замена
К. Кочубей
️️️️
О. Алейник
Желтая карточка
Р. Григорян
Замена
А. Говоров
️️️️
А. Еркин
Желтая карточка
И. Ионов
Желтая карточка
М. Белецкий
Замена
В. Смирнов
️️️️
А. Гайдуков
Замена
А. Савин
️️️️
М. Маркосов
Желтая карточка
А. Гайдуков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
3
Александр Гайдуков
ЦП
24
Роман Тузовский
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
33
Исо Каньенда
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
6
Вильям
АП
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
82
Василий Чернов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
23
Владимир Смирнов
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
10
Руслан Валеев
ЦП
18
Адам Вишняков
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
4-3-1-2
1
Малышев
2
Ионов
14
Епифанов
3
Олеников
15
Житников
34
Алейник
24
Тузовский
3
Гайдуков
22
Шестаков
9
Маркосов
33
Каньенда
4-3-2-1
1
Городов
33
Сухов
16
Вьештица
2
Поворов
13
Белецкий
88
Лацузбая
28
Рыжков
28
Григорян
20
Жеан Карлос
6
Вильям
33
Еркин
15
Житников
82
Чернов
82
Чернов
15
Житников
34
Алейник
8
Кочубей
8
Кочубей
34
Алейник
3
Гайдуков
23
Смирнов
23
Смирнов
3
Гайдуков
9
Маркосов
18
Савин
18
Савин
9
Маркосов
33
Еркин
20
Говоров
20
Говоров
33
Еркин
Остались в запасе
Ротор
Шинник
11
Яков Эрлих
ЦФ
1
Андрей Чичкин
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Файзулин
18
Адам Вишняков
ЦФ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
10
Руслан Валеев
ЦП
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
11
Яков Эрлих
ЦФ
1
Андрей Чичкин
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Остались в запасе
18
Адам Вишняков
ЦФ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
10
Руслан Валеев
ЦП
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Ротор - Шинник
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Олимпия
Новости команд
Все
Ротор
Шинник
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+