«СКА-Хабаровск» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.83

08 ноября 2025 8:16
СКА-Хабаровск - Урал
09 нояб. 2025, воскресенье 07:00 | Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Урала»
Сделать ставку

9 ноября в Хабаровске состоится матч 18 тура Первой лиги, где «СКА-Хабаровск» примет лидера чемпионата – «Урал». Обе команды показывают добротные результаты, но гости выглядят стабильнее и мощнее в каждом компоненте.

«СКА-Хабаровск»

Дальневосточная команда располагается на 8-й строчке, имея 24 очка после 17 туров. В последнем матче сыграла вничью с «Нефтехимиком» (1:1), продлив серию без поражений до трeх игр. За пять последних туров хабаровчане забили пять и пропустили четыре мяча, играя аккуратно в обороне и делая ставку на контратаки. В домашних встречах «СКА» традиционно надeжен, но проблемой остаeтся слабая реализация – лучший бомбардир команды имеет лишь три забитых гола.

«Урал»

Лидер таблицы набрал 36 очков и идeт с четырьмя победами подряд. Команда из Екатеринбурга действует уверенно и прагматично: шесть забитых и всего два пропущенных мяча за последние пять игр. «Урал» демонстрирует хорошую дисциплину в обороне и регулярно контролирует темп, что позволяет доводить матчи до побед без суеты. Отдельно стоит отметить атакующую серию – команда забивает в каждом из шести последних матчей и уверенно использует стандартные положения.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 4 из 5 последних игр

«Урал»

  • Побеждает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Лидер Первой лиги (36 очков)

Личные встречи
12% (2)
29% (5)
59% (10)
13
Забитых мячей
30
0.76
В среднем за матч
1.76
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
09.11.2025
Урал
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Урал
1 : 2
29.09.2025
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 34 тур
Урал
3 : 1
24.05.2025
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
20.10.2024
Урал
Россия. Кубок, 4 раунд
Урал
1 : 0
25.09.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Премьер-лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
17.03.2018
Урал
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1 : 1
11.09.2017
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
06.11.2012
Урал
Россия. ФНЛ, 4 тур
Урал
1 : 1
31.07.2012
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
04.11.2011
Урал
Россия. ФНЛ, 17 тур
Урал
2 : 0
24.06.2011
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Урал
1 : 0
31.08.2010
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 7 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
29.04.2010
Урал
Россия. Первый дивизион, 23 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
12.08.2009
Урал
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Урал
2 : 1
08.04.2009
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Урал
3 : 0
19.08.2008
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
1 : 4
29.04.2008
Урал
Показать все

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Урал»

Встречаются команды с разными целями и философией. «СКА-Хабаровск» старается не проигрывать, действуя с акцентом на надeжную оборону, в то время как «Урал» показывает чемпионскую стабильность и зрелость в реализации. Гостям предстоит длинный перелeт, что может снизить интенсивность, но разница в уровне и организации игры остаeтся ощутимой. Вероятен сдержанный сценарий с минимальным преимуществом лидера и ограниченным числом голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Урала» – коэффициент 1.83
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.83
Победа «Урала»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Урал СКА-Хабаровск
18+
