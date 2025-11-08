9 ноября в Хабаровске состоится матч 18 тура Первой лиги, где «СКА-Хабаровск» примет лидера чемпионата – «Урал». Обе команды показывают добротные результаты, но гости выглядят стабильнее и мощнее в каждом компоненте.

«СКА-Хабаровск»

Дальневосточная команда располагается на 8-й строчке, имея 24 очка после 17 туров. В последнем матче сыграла вничью с «Нефтехимиком» (1:1), продлив серию без поражений до трeх игр. За пять последних туров хабаровчане забили пять и пропустили четыре мяча, играя аккуратно в обороне и делая ставку на контратаки. В домашних встречах «СКА» традиционно надeжен, но проблемой остаeтся слабая реализация – лучший бомбардир команды имеет лишь три забитых гола.

«Урал»

Лидер таблицы набрал 36 очков и идeт с четырьмя победами подряд. Команда из Екатеринбурга действует уверенно и прагматично: шесть забитых и всего два пропущенных мяча за последние пять игр. «Урал» демонстрирует хорошую дисциплину в обороне и регулярно контролирует темп, что позволяет доводить матчи до побед без суеты. Отдельно стоит отметить атакующую серию – команда забивает в каждом из шести последних матчей и уверенно использует стандартные положения.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено за 5 игр

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 4 из 5 последних игр

«Урал»

Побеждает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено за 5 игр

Забивает в 6 матчах подряд

Лидер Первой лиги (36 очков)

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Урал»

Встречаются команды с разными целями и философией. «СКА-Хабаровск» старается не проигрывать, действуя с акцентом на надeжную оборону, в то время как «Урал» показывает чемпионскую стабильность и зрелость в реализации. Гостям предстоит длинный перелeт, что может снизить интенсивность, но разница в уровне и организации игры остаeтся ощутимой. Вероятен сдержанный сценарий с минимальным преимуществом лидера и ограниченным числом голов.

Рекомендованные ставки