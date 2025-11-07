8 ноября на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине состоится матч десятого тура чемпионата Германии, в котором «Унион» примет «Баварию». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но обе демонстрируют боевую форму. Гости уверенно лидируют в Бундеслиге, а хозяева показывают крепкую игру на своeм поле и стараются набирать очки в матчах с середняками.

«Унион»

Берлинский клуб занимает 10-е место с 11 очками после 9 туров. Команда неплохо проявляет себя в последних домашних матчах, не проигрывая в пяти из семи встреч. При этом атакующая линия «Униона» стабильно работает – в последних 5 матчах забито 8 мячей. Особенно выделяется Ильяс Ансах, оформивший 4 гола в 11 играх. В защите коллектив действует надeжно – всего 3 пропущенных мяча в 5 последних матчах, в том числе сухая ничья против «Фрайбурга».

«Бавария»

Мюнхенцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 27 очков после 9 туров. В активе команды – 11 побед подряд в Бундеслиге и лучшие показатели по забитым и пропущенным (33:4). Атака во главе с Харри Кейном (25 голов в 21 матче) находится в фантастической форме – 16 мячей в 5 последних играх. «Бавария» демонстрирует стабильность на всех фронтах – в последних двух матчах обыграны «Байер» (3:0) и «ПСЖ» (2:1), а в Кубке разгромлен «Кельн» (4:1).

Факты о командах

«Унион»

Забивает в 4 из 5 последних матчей

В среднем: 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 0.60 мяча за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

«Бавария»

Победа в 11 последних матчах в чемпионате

Забивает в 19 матчах подряд

В среднем: 3.20 гола за игру

Пропускает в среднем 0.40 мяча за игру

Прогноз на матч

«Унион» силен на своем поле, но против атакующей машины «Баварии» берлинцам будет непросто. Мюнхенцы доминируют в чемпионате и демонстрируют отличную форму как в нападении, так и в обороне. Даже несмотря на плотный график, команда уверенно справляется с нагрузкой, о чeм говорят уверенные победы в Лиге чемпионов и Кубке Германии. «Унион», вероятно, сосредоточится на обороне, но сдержать мощь гостей будет сложно.

Рекомендованные ставки: