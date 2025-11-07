Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Унион» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 2.05

07 ноября 2025 9:59
Унион - Бавария
08 нояб. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5
Сделать ставку

8 ноября на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине состоится матч десятого тура чемпионата Германии, в котором «Унион» примет «Баварию». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но обе демонстрируют боевую форму. Гости уверенно лидируют в Бундеслиге, а хозяева показывают крепкую игру на своeм поле и стараются набирать очки в матчах с середняками.

«Унион»

Берлинский клуб занимает 10-е место с 11 очками после 9 туров. Команда неплохо проявляет себя в последних домашних матчах, не проигрывая в пяти из семи встреч. При этом атакующая линия «Униона» стабильно работает – в последних 5 матчах забито 8 мячей. Особенно выделяется Ильяс Ансах, оформивший 4 гола в 11 играх. В защите коллектив действует надeжно – всего 3 пропущенных мяча в 5 последних матчах, в том числе сухая ничья против «Фрайбурга».

«Бавария»

Мюнхенцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 27 очков после 9 туров. В активе команды – 11 побед подряд в Бундеслиге и лучшие показатели по забитым и пропущенным (33:4). Атака во главе с Харри Кейном (25 голов в 21 матче) находится в фантастической форме – 16 мячей в 5 последних играх. «Бавария» демонстрирует стабильность на всех фронтах – в последних двух матчах обыграны «Байер» (3:0) и «ПСЖ» (2:1), а в Кубке разгромлен «Кельн» (4:1).

Факты о командах

«Унион»

  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 мяча за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

«Бавария»

  • Победа в 11 последних матчах в чемпионате
  • Забивает в 19 матчах подряд
  • В среднем: 3.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.40 мяча за игру

Личные встречи
0% (0)
38% (5)
62% (8)
10
Забитых мячей
31
0.77
В среднем за матч
2.38
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
2 : 2
08.11.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
1 : 1
15.03.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
3 : 0
02.11.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
1 : 5
20.04.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 0
24.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бавария
3 : 0
26.02.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 5 тур
Унион
1 : 1
03.09.2022
Бавария
Германия. Бундеслига, 27 тур
Бавария
4 : 0
19.03.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
2 : 5
30.10.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1 : 1
10.04.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Унион
1 : 1
12.12.2020
Бавария
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
0 : 2
17.05.2020
Бавария
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
2 : 1
26.10.2019
Унион
Показать все

Прогноз на матч

«Унион» силен на своем поле, но против атакующей машины «Баварии» берлинцам будет непросто. Мюнхенцы доминируют в чемпионате и демонстрируют отличную форму как в нападении, так и в обороне. Даже несмотря на плотный график, команда уверенно справляется с нагрузкой, о чeм говорят уверенные победы в Лиге чемпионов и Кубке Германии. «Унион», вероятно, сосредоточится на обороне, но сдержать мощь гостей будет сложно.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 – коэффициент 2.05

2.05
Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Бавария Унион
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 