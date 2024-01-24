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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Унион
Бавария - Унион: обзор матча 24 января 2024
Бавария
24.01.2024, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Унион
46'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Унион
90'
+6
Желтая карточка
Д. Лейте
Желтая карточка
Г. Кейн
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
К. Фогт
90'
+5
Желтая карточка
Я. Хаберер
78'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
А. Крал
78'
Замена
К. Бедья
️️️️
Я. Хаберер
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
76'
Замена
М. Тель
️️️️
К. Коман
76'
Желтая карточка
Л. Сане
74'
64'
Замена
А. Шафер
️️️️
Б. Холлербах
64'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Р. Госенс
48'
Желтая карточка
К. Беренс
ГОЛ! 1:0!
Р. Геррейру
46'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Упамекано
46'
26'
Замена
К. Беренс
️️️️
К. Фолланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Алекс Крал
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
14
Ловро Звонарек
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
91
Кевин Беренс
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
4
де Лигт
2
Упамекано
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
3-4-1-2
1
Реннов
31
Кнохе
7
Фогт
2
Лейте
28
Триммель
29
Тусар
33
Крал
8
Госенс
19
Хаберер
31
Фолланд
17
Холлербах
2
Упамекано
15
Дайер
15
Дайер
2
Упамекано
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
21
Коман
11
Тель
11
Тель
21
Коман
8
Госенс
21
Руссийон
21
Руссийон
8
Госенс
17
Холлербах
13
Шафер
13
Шафер
17
Холлербах
33
Крал
11
Ааронсон
11
Ааронсон
33
Крал
31
Фолланд
91
Беренс
91
Беренс
31
Фолланд
19
Хаберер
9
Бедья
9
Бедья
19
Хаберер
Остались в запасе
Бавария
Унион
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
14
Ловро Звонарек
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
14
Ловро Звонарек
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Бавария - Унион
2
4
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
12
1
Нарушения
5
9
Офсайды
4
0
Количество передач
747
282
Сейвы
1
9
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.25
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
75000
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