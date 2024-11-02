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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Унион
Бавария - Унион: обзор матча 02 ноября 2024
Бавария
02.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Унион
15'
Г. Кейн (П)
43'
К. Коман
51'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Унион
84'
Желтая карточка
Р. Хедира
80'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
К. Фогт
Замена
А. Азну
️️️️
А. Дэвис
80'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
74'
69'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
У. Ен Чон
69'
Замена
А. Шафер
️️️️
А. Кемлейн
Замена
Э. Дайер
️️️️
Ж. Палинья
69'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Олисе
69'
Замена
Л. Горецка
️️️️
К. Мин-Джэ
69'
60'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Джордан
60'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Б. Холлербах
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Коман
51'
ГОЛ! 2:0!
К. Коман
Пас отдал
Г. Кейн
43'
31'
Желтая карточка
А. Кемлейн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Джордан
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Том Роте
ЛЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
21
Тим Скарке
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
36
Палинья
6
Киммих
21
Коман
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
3-4-1-2
1
Реннов
2
Лейте
14
Кверфельд
5
Дехи
28
Триммель
6
Кемлейн
8
Хедира
7
Фогт
11
Чон
17
Холлербах
9
Джордан
19
Дэвис
39
Азну
39
Азну
19
Дэвис
36
Палинья
15
Дайер
15
Дайер
36
Палинья
3
Мин-Джэ
27
Горецка
27
Горецка
3
Мин-Джэ
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
7
Фогт
21
Руссийон
21
Руссийон
7
Фогт
6
Кемлейн
13
Шафер
13
Шафер
6
Кемлейн
11
Чон
19
Хаберер
19
Хаберер
11
Чон
9
Джордан
21
Скарке
21
Скарке
9
Джордан
17
Холлербах
11
Вертессен
11
Вертессен
17
Холлербах
Остались в запасе
Бавария
Унион
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Александер Шволов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Бавария - Унион
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
2
9
Офсайды
1
3
Количество передач
863
247
Сейвы
1
4
Точность передач %
92
68
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.48
0.5
Матчи команд
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
75000
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