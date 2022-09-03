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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Бавария
Унион - Бавария: обзор матча 03 сентября 2022
Унион
03.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
12'
Ш. Бекер
15'
Й. Киммих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Бавария
Желтая карточка
Р. Хедира
87'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
А. Шафер
85'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
М. Торсбю
85'
85'
Замена
Л. Горецка
️️️️
А. Дэвис
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Ю. Рюэрсон
81'
73'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
72'
Желтая карточка
Р. Гравенберх
62'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
62'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Й. Киммих
Замена
С. Михель
️️️️
К. Беренс
62'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
62'
26'
Желтая карточка
Й. Киммих
15'
ГОЛ! 1:1!
Й. Киммих
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
К. Триммель
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Милош Пантович
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
6
Эккель
28
Триммель
8
Хедира
26
Рюэрсон
2
Торсбю
13
Шафер
23
Бекер
91
Беренс
4-1-1-3-1
1
Нойер
28
Павар
2
Упамекано
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
20
Забитцер
10
Сане
10
Мусиала
10
Мане
21
Коман
26
Рюэрсон
17
Гисельман
17
Гисельман
26
Рюэрсон
2
Торсбю
78
Харагучи
78
Харагучи
2
Торсбю
13
Шафер
30
Зегуйн
30
Зегуйн
13
Шафер
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
91
Беренс
11
Михель
11
Михель
91
Беренс
6
Киммих
8
Гравенберх
8
Гравенберх
6
Киммих
19
Дэвис
27
Горецка
27
Горецка
19
Дэвис
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Унион
Бавария
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
27
Милош Пантович
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Урс Фишер
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
27
Милош Пантович
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Унион - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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