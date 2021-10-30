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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Бавария
Унион - Бавария: обзор матча 30 октября 2021
Унион
30.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 5
Завершен
Бавария
43'
Н. Гисельман
65'
Ю. Рюэрсон
15'
Р. Левандовски (П)
23'
Р. Левандовски
35'
Л. Сане
61'
К. Коман
79'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Бавария
81'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
79'
ГОЛ! 2:5!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Упамекано
Замена
К. Мевальд
️️️️
Г. Харагучи
75'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Ш. Бекер
75'
69'
Замена
Б. Павар
️️️️
Й. Станишич
69'
Замена
М. Забитцер
️️️️
К. Толиссо
69'
Замена
Д. Упамекано
️️️️
Л. Эрнандес
ГОЛ! 2:4!
Ю. Рюэрсон
Пас отдал
К. Беренс
65'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
64'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Г. Премель
64'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
64'
62'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Сане
61'
ГОЛ! 1:4!
К. Коман
ГОЛ! 1:3!
Н. Гисельман
Пас отдал
Г. Харагучи
43'
35'
ГОЛ! 0:3!
Л. Сане
Пас отдал
Т. Мюллер
30'
Желтая карточка
Н. Зюле
23'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
П. Эккель
15'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
3-3-2-1-1
16
Люте
6
Эккель
31
Кнохе
32
Баумгартль
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
21
Премель
78
Харагучи
23
Бекер
14
Авонийи
4-1-1-2-2
1
Нойер
21
Эрнандес
44
Станишич
25
Зюле
19
Дэвис
6
Киммих
8
Толиссо
10
Сане
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
78
Харагучи
8
Мевальд
8
Мевальд
78
Харагучи
21
Премель
36
Тойхерт
36
Тойхерт
21
Премель
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
23
Бекер
21
Эрнандес
2
Упамекано
2
Упамекано
21
Эрнандес
44
Станишич
28
Павар
28
Павар
44
Станишич
8
Толиссо
20
Забитцер
20
Забитцер
8
Толиссо
10
Сане
10
Мусиала
10
Мусиала
10
Сане
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
Остались в запасе
Унион
Бавария
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Урс Фишер
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Унион - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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