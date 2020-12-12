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Бундеслига 2026/2027
Унион - Бавария
Унион - Бавария: обзор матча 12 декабря 2020
Унион
12.12.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
4'
Г. Премель
68'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Бавария
Замена
К. Гентнер
️️️️
Т. Авонийи
90'
+1
88'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
С. Гнабри
Желтая карточка
Ш. Бекер
79'
76'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Л. Горецка
Желтая карточка
Г. Премель
72'
Замена
К. Эндо
️️️️
М. Бюлтер
71'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
С. Грисбек
71'
68'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
63'
Замена
Л. Сане
️️️️
Д. Мусиала
Желтая карточка
Р. Кнохе
45'
37'
Желтая карточка
С. Гнабри
Замена
С. Тойхерт
️️️️
М. Ингвартсен
36'
30'
Желтая карточка
А. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
Г. Премель
Пас отдал
К. Триммель
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Люте
3
Ленц
31
Кнохе
5
Фридрих
28
Триммель
13
Грисбек
21
Премель
30
Бюлтер
23
Бекер
14
Авонийи
7
Ингвартсен
4-1-3-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
13
Грисбек
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
13
Грисбек
30
Бюлтер
5
Эндо
5
Эндо
30
Бюлтер
14
Авонийи
4
Гентнер
4
Гентнер
14
Авонийи
7
Ингвартсен
36
Тойхерт
36
Тойхерт
7
Ингвартсен
27
Горецка
8
Толиссо
8
Толиссо
27
Горецка
10
Мусиала
10
Сане
10
Сане
10
Мусиала
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
7
Гнабри
Остались в запасе
Унион
Бавария
17
Нико Гисельман
ЛЗ
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
Главный тренер
Урс Фишер
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Унион - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
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