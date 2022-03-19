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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Унион
Бавария - Унион: обзор матча 19 марта 2022
Бавария
19.03.2022, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
4 : 0
Завершен
Унион
16'
К. Коман
25'
Т. Ньянзу
45'
Р. Левандовски (П)
47'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Унион
84'
Замена
Э. Уджа
️️️️
Г. Харагучи
Желтая карточка
Т. Ньянзу
75'
Замена
М. Рока
️️️️
Л. Сане
75'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Й. Киммих
75'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
75'
72'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
68'
62'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Авонийи
62'
Замена
А. Шафер
️️️️
К. Мевальд
Замена
М. Забитцер
️️️️
Д. Мусиала
62'
Желтая карточка
Д. Мусиала
51'
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Мусиала
47'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Левандовски
45'
39'
Желтая карточка
Т. Баумгартль
ГОЛ! 2:0!
Т. Ньянзу
Пас отдал
Й. Киммих
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Коман
Пас отдал
Л. Эрнандес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
13
Андраш Шафер
ЦП
29
Лауренц Дель
АП
11
Свен Михель
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
21
Эрнандес
23
Ньянзу
2
Упамекано
44
Станишич
6
Киммих
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-2-1-1
16
Люте
6
Эккель
31
Кнохе
32
Баумгартль
26
Рюэрсон
8
Хедира
5
Очипка
8
Мевальд
78
Харагучи
23
Бекер
14
Авонийи
10
Сане
21
Рока
21
Рока
10
Сане
10
Мусиала
20
Забитцер
20
Забитцер
10
Мусиала
6
Киммих
8
Толиссо
8
Толиссо
6
Киммих
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
8
Мевальд
13
Шафер
13
Шафер
8
Мевальд
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
78
Харагучи
11
Уджа
11
Уджа
78
Харагучи
14
Авонийи
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
14
Авонийи
Остались в запасе
Бавария
Унион
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Фредерик Реннов
ВР
29
Лауренц Дель
АП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
29
Лауренц Дель
АП
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Бавария - Унион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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