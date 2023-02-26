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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Унион
Бавария - Унион: обзор матча 26 февраля 2023
Бавария
26.02.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Унион
31'
Э. Чупо-Мотинг
40'
К. Коман
45+1'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Унион
Замена
М. Тель
️️️️
Т. Мюллер
87'
Желтая карточка
Б. Павар
84'
78'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Р. Хедира
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Й. Станишич
78'
Замена
Л. Сане
️️️️
Й. Киммих
78'
66'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Д. Руссийон
Замена
С. Гнабри
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
65'
Замена
С. Мане
️️️️
К. Коман
65'
63'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
М. Торсбю
63'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
63'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
ГОЛ! 3:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
Т. Мюллер
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Коман
Пас отдал
Т. Мюллер
40'
33'
Желтая карточка
М. Торсбю
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
К. Коман
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
19
Дэвис
4
де Лигт
44
Станишич
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
2
Лейте
5
Дехи
28
Триммель
8
Хедира
21
Руссийон
93
Лайдуни
2
Торсбю
23
Бекер
9
Джордан
44
Станишич
2
Канселу
2
Канселу
44
Станишич
21
Коман
10
Мане
10
Мане
21
Коман
6
Киммих
10
Сане
10
Сане
6
Киммих
13
Чупо-Мотинг
7
Гнабри
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
11
Тель
11
Тель
13
Мюллер
21
Руссийон
17
Гисельман
17
Гисельман
21
Руссийон
8
Хедира
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Хедира
2
Торсбю
30
Зегуйн
30
Зегуйн
2
Торсбю
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
Остались в запасе
Бавария
Унион
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Бавария - Унион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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