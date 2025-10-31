1 ноября на «Ред Булл Арене» в Лейпциге пройдет центральный матч 9-го тура Бундеслиги, где сойдутся вторая и третья команды чемпионата. «РБ Лейпциг» и «Штутгарт» показывают мощную атакующую игру и подходят к очной встрече в отличной форме. Это противостояние обещает стать настоящим украшением тура.

«РБ Лейпциг»

Команда Марко Розе уверенно идeт в лидирующей группе. После восьми туров у «Лейпцига» 19 очков и вторая строчка в таблице. Победа 6:0 над «Аугсбургом» стала демонстрацией силы и глубины состава. Команда не проигрывает семь туров подряд и стабильно поражает ворота соперников – 14 голов за последние пять матчей при среднем показателе 2.8. В обороне порядок – всего три пропущенных за этот же период. Лидер атак Кристоф Баумгартнер находится в превосходной форме, на его счету 7 голов в 10 матчах. «Лейпциг» действует агрессивно в прессинге и эффективно использует фланги, что делает его одной из самых сбалансированных команд чемпионата.

«Штутгарт»

Клуб также проводит сильный старт – 18 очков и третье место после восьми туров. Победа над «Майнцем» (2:1) стала пятой подряд в Бундеслиге. Команда показывает зрелую и продуманную игру, отлично комбинирует и уверенно использует моменты. В последних пяти матчах «Штутгарт» забил 9 мячей и пропустил всего 2, в среднем – 1.8 забитого и 0.4 пропущенного за игру. Эрмедин Демирович – главный бомбардир с 5 голами, но успех команды основан на коллективной структуре и стабильной защите. Даже в еврокубках «Штутгарт» сохраняет конкурентоспособность, несмотря на плотный календарь.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

Не проигрывает в 7 матчах подряд

Средние показатели: 2.80 забитых и 0.60 пропущенных

Победа 6:0 над «Аугсбургом» в последнем туре

Забивает в 8 матчах подряд

19 очков и 2-е место в таблице

«Штутгарт»

Победа в 5 последних матчах Бундеслиги

Средние показатели: 1.80 забитых и 0.40 пропущенных

Пропустил лишь 2 гола за 5 игр

18 очков и 3-е место в таблице

Забивает 11 матчей подряд

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»

Обе команды демонстрируют высокую результативность и стабильность. «Лейпциг» имеет преимущество в домашнем факторе и в вариативности атак, но «Штутгарт» способен выдерживать темп и остро контратаковать. Вероятно, матч получится зрелищным и с голами обеих сторон. При этом хозяева выглядят немного предпочтительнее благодаря более мощной атаке и плотной обороне. Исход встречи может решить один гол, но «Лейпциг» в текущей форме вряд ли упустит победу на своeм поле.

Рекомендованные ставки