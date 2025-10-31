Введите ваш ник на сайте
«РБ Лейпциг» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.97

31 октября 2025 10:19
РБ Лейпциг - Штутгарт
01 нояб. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 9 тур
1.97
Победа «РБ Лейпцига»
1 ноября на «Ред Булл Арене» в Лейпциге пройдет центральный матч 9-го тура Бундеслиги, где сойдутся вторая и третья команды чемпионата. «РБ Лейпциг» и «Штутгарт» показывают мощную атакующую игру и подходят к очной встрече в отличной форме. Это противостояние обещает стать настоящим украшением тура.

«РБ Лейпциг»

Команда Марко Розе уверенно идeт в лидирующей группе. После восьми туров у «Лейпцига» 19 очков и вторая строчка в таблице. Победа 6:0 над «Аугсбургом» стала демонстрацией силы и глубины состава. Команда не проигрывает семь туров подряд и стабильно поражает ворота соперников – 14 голов за последние пять матчей при среднем показателе 2.8. В обороне порядок – всего три пропущенных за этот же период. Лидер атак Кристоф Баумгартнер находится в превосходной форме, на его счету 7 голов в 10 матчах. «Лейпциг» действует агрессивно в прессинге и эффективно использует фланги, что делает его одной из самых сбалансированных команд чемпионата.

«Штутгарт»

Клуб также проводит сильный старт – 18 очков и третье место после восьми туров. Победа над «Майнцем» (2:1) стала пятой подряд в Бундеслиге. Команда показывает зрелую и продуманную игру, отлично комбинирует и уверенно использует моменты. В последних пяти матчах «Штутгарт» забил 9 мячей и пропустил всего 2, в среднем – 1.8 забитого и 0.4 пропущенного за игру. Эрмедин Демирович – главный бомбардир с 5 голами, но успех команды основан на коллективной структуре и стабильной защите. Даже в еврокубках «Штутгарт» сохраняет конкурентоспособность, несмотря на плотный календарь.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

  • Не проигрывает в 7 матчах подряд
  • Средние показатели: 2.80 забитых и 0.60 пропущенных
  • Победа 6:0 над «Аугсбургом» в последнем туре
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • 19 очков и 2-е место в таблице

«Штутгарт»

  • Победа в 5 последних матчах Бундеслиги
  • Средние показатели: 1.80 забитых и 0.40 пропущенных
  • Пропустил лишь 2 гола за 5 игр
  • 18 очков и 3-е место в таблице
  • Забивает 11 матчей подряд

Личные встречи
60% (9)
13% (2)
27% (4)
29
Забитых мячей
17
1.93
В среднем за матч
1.13
5:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 34 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
17.05.2025
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/2 финала
Штутгарт
3 : 1
02.04.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
2 : 1
15.01.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
5 : 2
27.01.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
5 : 1
25.08.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
27.01.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Штутгарт
1 : 1
07.08.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
0 : 2
15.01.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
20.08.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
25.04.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
0 : 1
02.01.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 3
16.02.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
26.09.2018
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
0 : 0
11.03.2018
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
21.10.2017
Штутгарт
Показать все

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»

Обе команды демонстрируют высокую результативность и стабильность. «Лейпциг» имеет преимущество в домашнем факторе и в вариативности атак, но «Штутгарт» способен выдерживать темп и остро контратаковать. Вероятно, матч получится зрелищным и с голами обеих сторон. При этом хозяева выглядят немного предпочтительнее благодаря более мощной атаке и плотной обороне. Исход встречи может решить один гол, но «Лейпциг» в текущей форме вряд ли упустит победу на своeм поле.

Рекомендованные ставки

  • Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 1.97
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.97
Победа «РБ Лейпцига»
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Штутгарт РБ Лейпциг
