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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - РБ Лейпциг
Штутгарт - РБ Лейпциг: обзор матча 27 января 2024
Штутгарт
27.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
5 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
25'
Э. Мийо (П)
30'
Д. Ундав
48'
Д. Левелинг
56'
Д. Ундав
75'
Д. Ундав
32'
Б. Шешко
55'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - РБ Лейпциг
Замена
П. Штенцель
️️️️
Д. Ундав
87'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
Й. Вагноман
87'
85'
Замена
В. Орбан
️️️️
М. Симакан
Замена
Р. Массимо
️️️️
Д. Левелинг
84'
79'
Желтая карточка
Д. Раум
77'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
К. Шлагер
77'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Д. Ольмо
ГОЛ! 5:2!
Д. Ундав
75'
Желтая карточка
В. Антон
69'
67'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
К. Баумгартнер
67'
Замена
К. Кампль
️️️️
Н. Зайвальд
ГОЛ! 4:2!
Д. Ундав
Пас отдал
К. Фюрих
56'
55'
ГОЛ! 3:2!
Л. Опенда
Пас отдал
Н. Зайвальд
ГОЛ! 3:1!
Д. Левелинг
Пас отдал
Й. Вагноман
48'
43'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
32'
ГОЛ! 2:1!
Б. Шешко
Пас отдал
Д. Раум
ГОЛ! 2:0!
Д. Ундав
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Мийо
25'
16'
Желтая карточка
М. Симакан
5'
Желтая карточка
К. Шлагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
(К)
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Дани Ольмо
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
49
Moussa Cissé
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
15
Роберто Массимо
ПП
17
Йован Милошевич
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Нуха Джатта
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Антон
23
Загаду
24
Руо
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
18
Левелинг
4-2-2-2
28
Бласвих
16
Клостерманн
23
Люкеба
3
Симакан
22
Раум
13
Зайвальд
21
Шлагер
14
Баумгартнер
20
Ольмо
17
Опенда
30
Шешко
4
Вагноман
20
Стержиу
20
Стержиу
4
Вагноман
26
Ундав
15
Штенцель
15
Штенцель
26
Ундав
18
Левелинг
15
Массимо
15
Массимо
18
Левелинг
3
Симакан
4
Орбан
4
Орбан
3
Симакан
14
Баумгартнер
23
Хенрикс
23
Хенрикс
14
Баумгартнер
13
Зайвальд
44
Кампль
44
Кампль
13
Зайвальд
21
Шлагер
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Шлагер
20
Ольмо
15
Поульсен
15
Поульсен
20
Ольмо
Остались в запасе
Штутгарт
РБ Лейпциг
1
Фабиан Бредлов
ВР
49
Moussa Cissé
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
21
Нуха Джатта
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
49
Moussa Cissé
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
21
Нуха Джатта
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Штутгарт - РБ Лейпциг
1
4
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
11
Офсайды
1
3
Количество передач
555
474
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.37
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
МХПАрена
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