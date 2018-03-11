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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - РБ Лейпциг
Штутгарт - РБ Лейпциг: обзор матча 11 марта 2018
Штутгарт
11.03.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - РБ Лейпциг
70'
Желтая карточка
Бернардо
52'
Желтая карточка
Л. Клостерманн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-2-3-2
20
Цилер
32
Бек
2
Инсуа
3
Аого
28
Бадштубер
28
Павар
27
Томми
25
Аскасибар
4
Гентнер
27
Гомес
10
Гинчек
4-3-3
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
16
Конате
13
Бернардо
20
Забитцер
6
Демме
8
Кейта
11
Вернер
15
Поульсен
11
Лукман
Остались в запасе
Штутгарт
РБ Лейпциг
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
22
Бенно Шмитц
ПЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Штутгарт - РБ Лейпциг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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