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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Штутгарт
РБ Лейпциг - Штутгарт: обзор матча 20 августа 2021
РБ Лейпциг
20.08.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Штутгарт
38'
Д. Собослаи
46'
Э. Форсберг
52'
Д. Собослаи
65'
А. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Штутгарт
84'
Замена
П. Штенцель
️️️️
К. Мавропанос
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Нкунку
82'
81'
Замена
Э. Томми
️️️️
Ф. Ферстер
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
В. Орбан
76'
73'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Климович
73'
Замена
Э. Мийо
️️️️
Ф. Клемент
71'
Желтая карточка
К. Мавропанос
Замена
Х. Хванг
️️️️
А. Силва
69'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Д. Собослаи
69'
68'
Желтая карточка
Ф. Ферстер
Замена
М. Забитцер
️️️️
А. Айдара
68'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Силва
65'
64'
Желтая карточка
М. Кемпф
ГОЛ! 3:0!
Д. Собослаи
52'
ГОЛ! 2:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
А. Силва
46'
46'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Х. Аль-Гаддиуи
ГОЛ! 1:0!
Д. Собослаи
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
37
Сидни Ребигер
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
3
Симакан
4
Орбан
24
Гвардиол
12
Адамс
21
Айдара
10
Форсберг
8
Собослаи
19
Силва
28
Нкунку
4-1-1-3-1
21
Мюллер
3
Антон
2
Кемпф
15
Мавропанос
3
Соса
3
Эндо
15
Массимо
40
Климович
10
Ферстер
10
Клемент
18
Аль-Гаддиуи
4
Орбан
20
Мукиэле
20
Мукиэле
4
Орбан
8
Собослаи
27
Лаймер
27
Лаймер
8
Собослаи
21
Айдара
20
Забитцер
20
Забитцер
21
Айдара
28
Нкунку
15
Поульсен
15
Поульсен
28
Нкунку
19
Силва
7
Хванг
7
Хванг
19
Силва
15
Мавропанос
15
Штенцель
15
Штенцель
15
Мавропанос
10
Ферстер
27
Томми
27
Томми
10
Ферстер
10
Клемент
20
Мийо
20
Мийо
10
Клемент
18
Аль-Гаддиуи
10
Дидави
10
Дидави
18
Аль-Гаддиуи
40
Климович
11
Калайджич
11
Калайджич
40
Климович
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Штутгарт
1
Хосеп Мартинес
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
37
Сидни Ребигер
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
1
Фабиан Бредлов
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
37
Сидни Ребигер
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча РБ Лейпциг - Штутгарт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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