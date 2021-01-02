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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - РБ Лейпциг
Штутгарт - РБ Лейпциг: обзор матча 02 января 2021
Штутгарт
02.01.2021, суббота, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
67'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - РБ Лейпциг
Замена
М. Климович
️️️️
М. Кемпф
83'
81'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Т. Адамс
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Г. Кастро
75'
Замена
К. Мавропанос
️️️️
П. Штенцель
75'
73'
Замена
А. Серлот
️️️️
Э. Форсберг
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ольмо
66'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Кампль
Замена
Т. Кулибали
️️️️
С. Калайджич
58'
Желтая карточка
Б. Соса
49'
42'
Желтая карточка
М. Забитцер
22'
Пенальти не реализован!
Э. Форсберг
Желтая карточка
П. Штенцель
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Танги Кулибали
ЛВ
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Филипп Клемент
АП
15
Роберто Массимо
ПП
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
20
Йоша Вос
АП
10
Лазар Самарджич
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кобель
3
Соса
3
Антон
2
Кемпф
15
Штенцель
23
Мангала
3
Эндо
8
Кастро
31
Гонсалес
26
Силас
11
Калайджич
4-1-3-2
25
Гулачи
17
Анхелиньо
2
Упамекано
4
Орбан
23
Хальстенберг
10
Адамс
20
Забитцер
44
Кампль
21
Айдара
20
Ольмо
10
Форсберг
2
Кемпф
40
Климович
40
Климович
2
Кемпф
11
Калайджич
10
Кулибали
10
Кулибали
11
Калайджич
8
Кастро
10
Ферстер
10
Ферстер
8
Кастро
15
Штенцель
15
Мавропанос
15
Мавропанос
15
Штенцель
10
Адамс
16
Клостерманн
16
Клостерманн
10
Адамс
44
Кампль
15
Поульсен
15
Поульсен
44
Кампль
10
Форсберг
9
Серлот
9
Серлот
10
Форсберг
Остались в запасе
Штутгарт
РБ Лейпциг
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
15
Роберто Массимо
ПП
1
Фабиан Бредлов
ВР
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Хосеп Мартинес
ВР
25
Деннис Борковски
ЦФ
20
Йоша Вос
АП
10
Лазар Самарджич
АП
5
Эрик Мартель
ОП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
15
Роберто Массимо
ПП
1
Фабиан Бредлов
ВР
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
25
Деннис Борковски
ЦФ
20
Йоша Вос
АП
10
Лазар Самарджич
АП
5
Эрик Мартель
ОП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Штутгарт - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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