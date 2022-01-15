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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - РБ Лейпциг
Штутгарт - РБ Лейпциг: обзор матча 15 января 2022
Штутгарт
15.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
11'
А. Силва (П)
70'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - РБ Лейпциг
Желтая карточка
С. Калайджич
90'
+2
88'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
К. Кампль
Замена
Л. Эглофф
️️️️
К. Фюрих
82'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
К. Мавропанос
81'
77'
Замена
У. Новоа
️️️️
К. Нкунку
Замена
Р. Массимо
️️️️
Т. Кулибали
75'
70'
ГОЛ! 0:2!
К. Нкунку
Пас отдал
Б. Хенрикс
65'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Ю. Поульсен
55'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Силва
Желтая карточка
Т. Кулибали
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
25
Лилиан Эглофф
АП
40
Матео Климович
АП
15
Роберто Массимо
ПП
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Йоша Вос
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-1-2-2
21
Мюллер
3
Антон
21
Ито
15
Мавропанос
3
Эндо
23
Мангала
28
Нартей
10
Кулибали
10
Фюрих
25
Тибиди
11
Калайджич
3-3-1-1-2
25
Гулачи
4
Орбан
24
Гвардиол
3
Симакан
16
Клостерманн
12
Адамс
17
Анхелиньо
44
Кампль
8
Собослаи
19
Силва
28
Нкунку
15
Мавропанос
8
Ахамада
8
Ахамада
15
Мавропанос
10
Фюрих
25
Эглофф
25
Эглофф
10
Фюрих
10
Кулибали
15
Массимо
15
Массимо
10
Кулибали
28
Нкунку
12
Новоа
12
Новоа
28
Нкунку
Поульсен
39
Хенрикс
39
Хенрикс
Поульсен
44
Кампль
20
Ольмо
20
Ольмо
44
Кампль
15
Поульсен
15
Поульсен
Остались в запасе
Штутгарт
РБ Лейпциг
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Штутгарт - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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