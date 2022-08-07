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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - РБ Лейпциг
Штутгарт - РБ Лейпциг: обзор матча 07 августа 2022
Штутгарт
07.08.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
31'
Н. Ахамада
8'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - РБ Лейпциг
Желтая карточка
К. Мола
90'
+5
Замена
А. Каразор
️️️️
Н. Ахамада
90'
+1
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Силас
90'
87'
Желтая карточка
А. Серлот
85'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
М. Хальстенберг
85'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Силва
85'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
81'
Замена
М. Симакан
️️️️
У. Новоа
Замена
Э. Мийо
️️️️
К. Фюрих
77'
Замена
К. Мола
️️️️
Т. Томаш
76'
Желтая карточка
Силас
64'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
С. Калайджич
64'
59'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Кампль
ГОЛ! 1:1!
Н. Ахамада
Пас отдал
С. Калайджич
31'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Ольмо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
26
Силас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Мюллер
3
Антон
15
Мавропанос
21
Ито
4
Вагноман
3
Эндо
8
Ахамада
26
Силас
10
Фюрих
8
Томаш
11
Калайджич
3-2-1-2-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
4
Орбан
39
Хенрикс
22
Раум
44
Кампль
12
Новоа
20
Ольмо
19
Силва
28
Нкунку
8
Ахамада
16
Каразор
16
Каразор
8
Ахамада
8
Томаш
6
Мола
6
Мола
8
Томаш
10
Фюрих
20
Мийо
20
Мийо
10
Фюрих
11
Калайджич
21
Чурлинов
21
Чурлинов
11
Калайджич
26
Силас
9
Переа
9
Переа
26
Силас
44
Кампль
8
Собослаи
8
Собослаи
44
Кампль
23
Хальстенберг
24
Гвардиол
24
Гвардиол
23
Хальстенберг
12
Новоа
3
Симакан
3
Симакан
12
Новоа
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
19
Силва
9
Серлот
9
Серлот
19
Силва
Остались в запасе
Штутгарт
РБ Лейпциг
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
28
Янис Бласвих
ВР
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Штутгарт - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
МХПАрена
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