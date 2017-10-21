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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Штутгарт
РБ Лейпциг - Штутгарт: обзор матча 21 октября 2017
РБ Лейпциг
21.10.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
23'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Штутгарт
ГОЛ! 1:0!
М. Забитцер
Пас отдал
Т. Вернер
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
77
Брума
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Штутгарт
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
3-3-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
16
Клостерманн
8
Кейта
6
Демме
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
3-2
20
Цилер
32
Бек
28
Бадштубер
32
Баумгартль
28
Павар
3
Аого
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Штутгарт
77
Брума
ЛВ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча РБ Лейпциг - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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