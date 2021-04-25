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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Штутгарт
РБ Лейпциг - Штутгарт: обзор матча 25 апреля 2021
РБ Лейпциг
25.04.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
46'
А. Айдара
67'
Э. Форсберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Штутгарт
88'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Т. Кулибали
Желтая карточка
Б. Хенрикс
76'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Ольмо
76'
74'
Замена
А. Каразор
️️️️
Г. Кастро
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Т. Адамс
73'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Форсберг
67'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Нкунку
65'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Л. Клостерманн
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Айдара
Пас отдал
Д. Ольмо
46'
Замена
Д. Упамекано
️️️️
И. Конате
46'
Желтая карточка
И. Конате
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
4-1-2-1-2
25
Гулачи
17
Анхелиньо
4
Орбан
16
Конате
16
Клостерманн
10
Адамс
44
Кампль
21
Айдара
20
Ольмо
9
Серлот
28
Нкунку
3-1-3-2-1
1
Кобель
2
Кемпф
15
Мавропанос
3
Антон
3
Эндо
15
Массимо
8
Кастро
8
Ахамада
10
Ферстер
10
Кулибали
11
Калайджич
16
Конате
2
Упамекано
2
Упамекано
16
Конате
16
Клостерманн
20
Мукиэле
20
Мукиэле
16
Клостерманн
10
Адамс
39
Хенрикс
39
Хенрикс
10
Адамс
20
Ольмо
19
Клюйверт
19
Клюйверт
20
Ольмо
28
Нкунку
10
Форсберг
10
Форсберг
28
Нкунку
8
Кастро
16
Каразор
16
Каразор
8
Кастро
10
Кулибали
21
Чурлинов
21
Чурлинов
10
Кулибали
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Штутгарт
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча РБ Лейпциг - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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