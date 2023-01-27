Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Штутгарт
РБ Лейпциг - Штутгарт: обзор матча 27 января 2023
РБ Лейпциг
27.01.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
25'
Д. Собослаи
49'
Д. Собослаи
68'
К. Фюрих (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Штутгарт
86'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
Н. Нартей
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Вернер
84'
80'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
К. Фюрих
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
80'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Б. Хенрикс
80'
Замена
К. Лаймер
️️️️
А. Силва
69'
68'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Фюрих
ГОЛ! 2:0!
Д. Собослаи
Пас отдал
А. Силва
49'
46'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Т. Кастанарас
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Собослаи
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
24
Гвардиол
4
Орбан
39
Хенрикс
21
Шлагер
21
Айдара
20
Ольмо
8
Собослаи
19
Силва
11
Вернер
3-3-1-1-2
21
Мюллер
21
Ито
3
Антон
16
Каразор
15
Штенцель
3
Эндо
4
Вагноман
28
Нартей
10
Фюрих
16
Пфайффер
9
Кастанарас
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
39
Хенрикс
16
Клостерманн
16
Клостерманн
39
Хенрикс
19
Силва
27
Лаймер
27
Лаймер
19
Силва
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
11
Вернер
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Вернер
28
Нартей
25
Эглофф
25
Эглофф
28
Нартей
10
Фюрих
10
Кулибали
10
Кулибали
10
Фюрих
9
Кастанарас
9
Переа
9
Переа
9
Кастанарас
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Штутгарт
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Михаэль Виммер
Статистика матча РБ Лейпциг - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Штутгарт
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+