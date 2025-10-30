Введите ваш ник на сайте
ЦСКА – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 31 октября 2025 с коэффициентом 1.65

30 октября 2025 10:35
ЦСКА - Пари НН
31 окт. 2025, пятница 19:00 | Россия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
31 октября на «ВЭБ Арене» в Москве состоится матч 14-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Пари НН». Москвичи борются за лидерство, в то время как нижегородцы отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета.

ЦСКА

Команда постепенно возвращается к стабильности: после победы над «Крыльями Советов» (1:0) ЦСКА укрепился в топ-3. В последних пяти матчах армейцы забили 7 голов и столько же пропустили, при этом дома они уверенно контролируют игру и создают множество моментов.ЦСКА не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке команда выглядит всe увереннее – игра строится на прессинге и скоростных комбинациях. Однако оборона остаeтся уязвимой: семь пропущенных мячей за пять встреч указывают на нестабильность при стандартах и контратаках.

«Пари НН»

Нижегородцы переживают кризис – всего 7 очков за 13 туров и последнее место в таблице. Команда не выигрывает восемь матчей подряд, забив лишь трижды за последние пять игр. При этом «Пари НН» регулярно пропускает – в 11 из 13 матчей сезона.Игра нижегородцев строится от обороны, но при нынешней форме команда испытывает трудности с удержанием позиций и часто теряет концентрацию в концовках. В гостях статистика ещe хуже: всего одно очко в последних четырeх выездах и 7 пропущенных голов.

Факты о командах

ЦСКА

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено
  • Победа в 2 последних домашних встречах
  • Забивает в 7 последних матчах против этого соперника

«Пари НН»

  • Не выигрывает в 8 матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено
  • Пропускает в 11 из 13 матчей
  • Имеет худшую атаку в лиге на текущем отрезке

Личные встречи
62% (8)
23% (3)
15% (2)
26
Забитых мячей
13
2
В среднем за матч
1
6:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
2 : 0
24.05.2025
Пари НН
Товарищеские матчи,
ЦСКА
2 : 2
13.10.2024
Пари НН
Россия. Кубок, 5 тур
Пари НН
0 : 2
01.10.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, 2 тур
ЦСКА
1 : 1
14.08.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Пари НН
0 : 3
27.07.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Пари НН
2 : 6
20.05.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
3 : 2
05.11.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
0 : 1
05.11.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Пари НН
2 : 2
31.07.2022
ЦСКА
Кубок PARI Премьер, 2 тур
ЦСКА
0 : 2
04.07.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 20 тур
ЦСКА
1 : 0
05.03.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН
0 : 2
27.09.2021
ЦСКА
Товарищеские матчи,
ЦСКА
2 : 1
19.07.2021
Пари НН
Показать все

Прогноз на матч «ЦСКА» – «Пари НН»

Разница в уровне и текущем состоянии команд заметна. ЦСКА стабильно берeт очки дома и способен уверенно контролировать игру. «Пари НН» находится в глубоком игровом спаде и мало угрожает воротам соперников. При этом ЦСКА периодически допускает ошибки в обороне, поэтому возможен гол гостей, если армейцы потеряют концентрацию.Основной сценарий – уверенная победа хозяев с преимуществом по качеству атак и владению мячом. Также можно ожидать открытый футбол во втором тайме, если ЦСКА быстро поведeт в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа ЦСКА с форой (-1) – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Пари НН ЦСКА
