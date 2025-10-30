31 октября на «ВЭБ Арене» в Москве состоится матч 14-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Пари НН». Москвичи борются за лидерство, в то время как нижегородцы отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета.

ЦСКА

Команда постепенно возвращается к стабильности: после победы над «Крыльями Советов» (1:0) ЦСКА укрепился в топ-3. В последних пяти матчах армейцы забили 7 голов и столько же пропустили, при этом дома они уверенно контролируют игру и создают множество моментов.ЦСКА не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке команда выглядит всe увереннее – игра строится на прессинге и скоростных комбинациях. Однако оборона остаeтся уязвимой: семь пропущенных мячей за пять встреч указывают на нестабильность при стандартах и контратаках.

«Пари НН»

Нижегородцы переживают кризис – всего 7 очков за 13 туров и последнее место в таблице. Команда не выигрывает восемь матчей подряд, забив лишь трижды за последние пять игр. При этом «Пари НН» регулярно пропускает – в 11 из 13 матчей сезона.Игра нижегородцев строится от обороны, но при нынешней форме команда испытывает трудности с удержанием позиций и часто теряет концентрацию в концовках. В гостях статистика ещe хуже: всего одно очко в последних четырeх выездах и 7 пропущенных голов.

Факты о командах

ЦСКА

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено

Победа в 2 последних домашних встречах

Забивает в 7 последних матчах против этого соперника

«Пари НН»

Не выигрывает в 8 матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено

Пропускает в 11 из 13 матчей

Имеет худшую атаку в лиге на текущем отрезке

Прогноз на матч «ЦСКА» – «Пари НН»

Разница в уровне и текущем состоянии команд заметна. ЦСКА стабильно берeт очки дома и способен уверенно контролировать игру. «Пари НН» находится в глубоком игровом спаде и мало угрожает воротам соперников. При этом ЦСКА периодически допускает ошибки в обороне, поэтому возможен гол гостей, если армейцы потеряют концентрацию.Основной сценарий – уверенная победа хозяев с преимуществом по качеству атак и владению мячом. Также можно ожидать открытый футбол во втором тайме, если ЦСКА быстро поведeт в счeте.

Рекомендованные ставки