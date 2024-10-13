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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Нижний Новгород
ЦСКА - Нижний Новгород: обзор матча 13 октября 2024
ЦСКА
13.10.2024, воскресенье, 12:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Нижний Новгород
15'
С. Гуарирапа
65'
К. Бистрович
57'
Н. Ермаков
68'
Н. Каккоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Нижний Новгород
68'
ГОЛ! 2:2!
Н. Каккоев
ГОЛ! 2:1!
К. Бистрович
65'
Замена
А. Шуманский
️️️️
С. Гуарирапа
62'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
Келлвен
62'
Замена
И. Агапов
️️️️
В. Роша
62'
Замена
Д. Боков
️️️️
В. Тороп
62'
62'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
С. Магкеев
59'
Красная карточка
А. Мухин
Красная карточка
И. Обляков
59'
57'
ГОЛ! 1:1!
Н. Ермаков
46'
Замена
В. Царукян
️️️️
О. Ожегович
46'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Л. Тичич
46'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Н. Калинский
46'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
Х. Боселли
46'
Замена
В. Лукьянов
️️️️
Н. Медведев
46'
Замена
А. Мухин
️️️️
А. Трошечкин
ГОЛ! 1:0!
С. Гуарирапа
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
96
Кирилл Дударин
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
56
Максим Сидельников
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
3-2-2-1-2
49
Тороп
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
12
Келлвен
8
Бистрович
15
Пьянич
10
Обляков
23
Гуарирапа
11
Мусаев
4-2-2-1-1
30
Медведев
87
Боженов
24
Гоцук
27
Магкеев
19
Шнапцев
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
14
Тичич
21
Боселли
9
Ожегович
23
Гуарирапа
99
Шуманский
99
Шуманский
23
Гуарирапа
12
Келлвен
41
Ушаков
41
Ушаков
12
Келлвен
4
Роша
14
Агапов
14
Агапов
4
Роша
49
Тороп
45
Боков
45
Боков
49
Тороп
30
Медведев
1
Лукьянов
1
Лукьянов
30
Медведев
27
Магкеев
3
Ведерников
3
Ведерников
27
Магкеев
5
Трошечкин
10
Мухин
10
Мухин
5
Трошечкин
21
Боселли
18
Глейзер
18
Глейзер
21
Боселли
9
Ожегович
80
Царукян
80
Царукян
9
Ожегович
14
Тичич
19
Ермаков
19
Ермаков
14
Тичич
78
Калинский
17
Карапузов
17
Карапузов
78
Калинский
Остались в запасе
ЦСКА
Нижний Новгород
96
Кирилл Дударин
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
35
Игорь Акинфеев
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
5
Артем Варганов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
96
Кирилл Дударин
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
35
Игорь Акинфеев
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦФ
Остались в запасе
5
Артем Варганов
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Нижний Новгород
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
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ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
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