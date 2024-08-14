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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Нижний Новгород
ЦСКА - Нижний Новгород: обзор матча 14 августа 2024
ЦСКА
14.08.2024, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Нижний Новгород
60'
И. Дивеев
32'
З. Турбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Нижний Новгород
ГОЛ!
Келлвен
4:2
ГОЛ!
В. Александров
3:2
ГОЛ!
Д. Круговой
3:1
Пенальти не реализован!
М. Стаматов
ГОЛ!
И. Дивеев
2:1
Пенальти не реализован!
К. Гоцук
ГОЛ!
И. Обляков
1:1
ГОЛ!
О. Ожегович
0:1
Желтая карточка
Мойзес
90'
+3
Замена
В. Яковлев
️️️️
А. Файзуллаев
87'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
В. Давила
87'
85'
Желтая карточка
В. Карапузов
72'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Н. Кутателадзе
61'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
С. Магкеев
61'
Замена
М. Стаматов
️️️️
Д. Ведерников
Замена
Д. Круговой
️️️️
И. Агапов
61'
Замена
И. Обляков
️️️️
С. Зделар
61'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
С. Койта
61'
ГОЛ! 1:1!
И. Дивеев
Пас отдал
И. Агапов
60'
52'
Желтая карточка
В. Александров
44'
Желтая карточка
Н. Кутателадзе
32'
ГОЛ! 0:1!
З. Турбо
Пас отдал
Н. Кутателадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Антон Мухин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
3-3-2-2
49
Тороп
78
Дивеев
90
Лукин
14
Агапов
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
31
Кисляк
11
Файзуллаев
11
Давила
20
Койта
3-3-1-1-2
1
Лукьянов
2
Александров
3
Ведерников
27
Магкеев
24
Гоцук
5
Трошечкин
19
Шнапцев
18
Глейзер
80
Царукян
23
Кутателадзе
11
Зе Турбо
14
Агапов
3
Круговой
3
Круговой
14
Агапов
14
Зделар
10
Обляков
10
Обляков
14
Зделар
11
Давила
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Давила
20
Койта
11
Мусаев
11
Мусаев
20
Койта
11
Файзуллаев
14
Яковлев
14
Яковлев
11
Файзуллаев
3
Ведерников
30
Стаматов
30
Стаматов
3
Ведерников
27
Магкеев
22
Каккоев
22
Каккоев
27
Магкеев
23
Кутателадзе
17
Карапузов
17
Карапузов
23
Кутателадзе
Остались в запасе
ЦСКА
Нижний Новгород
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча ЦСКА - Нижний Новгород
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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