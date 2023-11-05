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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Нижний Новгород
ЦСКА - Нижний Новгород: обзор матча 05 ноября 2023
ЦСКА
05.11.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Нижний Новгород
37'
И. Обляков
71'
А. Заболотный
73'
В. Давила
33'
Д. Стоцкий
40'
В. Александров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Нижний Новгород
Желтая карточка
А. Заболотный
90'
+2
88'
Желтая карточка
И. Жигулев
75'
Желтая карточка
Н. Толстопятов
Желтая карточка
В. Давила
74'
ГОЛ! 3:2!
В. Давила
Пас отдал
А. Файзуллаев
73'
ГОЛ! 2:2!
А. Заболотный
71'
69'
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Трошечкин
69'
Замена
Н. Толстопятов
️️️️
Н. Каккоев
Замена
В. Давила
️️️️
Келлвен
68'
Замена
К. Набабкин
️️️️
В. Мендес
68'
Желтая карточка
В. Роша
65'
45'
+3
Желтая карточка
Н. Каккоев
45'
Желтая карточка
А. Трошечкин
Желтая карточка
Мойзес
44'
40'
ГОЛ! 1:2!
В. Александров
Пас отдал
А. Трошечкин
ГОЛ! 1:1!
И. Обляков
37'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стоцкий
Пас отдал
И. Юлдошев
Желтая карточка
С. Зделар
30'
28'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
М. Стаматов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
(К)
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
10
Антон Мухин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
12
Келлвен
4
Роша
22
Гайич
14
Зделар
5
Мендес
10
Обляков
11
Файзуллаев
91
Заболотный
63
Чалов
4-3-1-1-1
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
24
Гоцук
2
Александров
30
Стаматов
22
Каккоев
5
Трошечкин
6
Эдедем
78
Калинский
21
Боселли
11
Зе Турбо
5
Мендес
14
Набабкин
14
Набабкин
5
Мендес
12
Келлвен
11
Давила
11
Давила
12
Келлвен
30
Стаматов
6
Юлдошев
6
Юлдошев
30
Стаматов
22
Каккоев
65
Толстопятов
65
Толстопятов
22
Каккоев
5
Трошечкин
10
Жигулев
10
Жигулев
5
Трошечкин
Остались в запасе
ЦСКА
Нижний Новгород
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
8
Мамаду Майга
ОП
10
Антон Мухин
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
8
Мамаду Майга
ОП
10
Антон Мухин
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча ЦСКА - Нижний Новгород
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
ВЭБ Арена
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