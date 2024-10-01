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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Нижний Новгород - ЦСКА
Нижний Новгород - ЦСКА: обзор матча 01 октября 2024
Нижний Новгород
01.10.2024, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
49'
К. Бистрович
61'
К. Глебов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - ЦСКА
85'
Замена
А. Шуманский
️️️️
С. Койта
85'
Замена
М. Пьянич
️️️️
К. Бистрович
77'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
Т. Мусаев
77'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
К. Глебов
77'
Замена
Д. Круговой
️️️️
И. Агапов
Замена
В. Царукян
️️️️
З. Турбо
75'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Н. Калинский
75'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
В. Карапузов
74'
61'
ГОЛ! 0:2!
К. Глебов
Замена
Н. Каккоев
️️️️
С. Магкеев
60'
Замена
Л. Тичич
️️️️
Н. Ермаков
60'
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Бистрович
Пас отдал
С. Койта
29'
Желтая карточка
М. Гайич
Желтая карточка
З. Турбо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
41
Егор Ушаков
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Лукьянов
3
Ведерников
27
Магкеев
25
Карич
19
Шнапцев
10
Мухин
5
Варганов
78
Калинский
19
Ермаков
17
Карапузов
11
Зе Турбо
3-3-1-1-2
49
Тороп
14
Агапов
90
Лукин
4
Роша
22
Гайич
14
Зделар
27
Мойзес
8
Бистрович
17
Глебов
20
Койта
11
Мусаев
27
Магкеев
22
Каккоев
22
Каккоев
27
Магкеев
19
Ермаков
14
Тичич
14
Тичич
19
Ермаков
17
Карапузов
18
Глейзер
18
Глейзер
17
Карапузов
11
Зе Турбо
80
Царукян
80
Царукян
11
Зе Турбо
78
Калинский
21
Боселли
21
Боселли
78
Калинский
14
Агапов
3
Круговой
3
Круговой
14
Агапов
8
Бистрович
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Бистрович
17
Глебов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
17
Глебов
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
20
Койта
99
Шуманский
99
Шуманский
20
Койта
Остались в запасе
Нижний Новгород
ЦСКА
52
Артем Чистяков
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
52
Артем Чистяков
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Нижний Новгород - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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