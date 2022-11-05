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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Нижний Новгород
ЦСКА - Нижний Новгород: обзор матча 05 ноября 2022
ЦСКА
05.11.2022, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
66'
В. Александров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Нижний Новгород
90'
+2
Замена
М. Янсане
️️️️
Милсон
90'
Желтая карточка
Д. Корнюшин
Замена
А. Гайч
️️️️
Х. Медина
85'
Замена
В. Яковлев
️️️️
М. Гайич
85'
83'
Желтая карточка
Милсон
74'
Желтая карточка
Я. Михайлов
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
71'
68'
Желтая карточка
В. Александров
66'
ГОЛ! 0:1!
В. Александров
Пас отдал
Я. Михайлов
62'
Замена
Л. Масоэро
️️️️
Н. Каккоев
60'
Травма
Н. Каккоев
Желтая карточка
Мойзес
59'
55'
Замена
К. Шильцов
️️️️
В. Кротов
Замена
Н. Ермаков
️️️️
В. Мендес
46'
Замена
Мойзес
️️️️
И. Обляков
46'
Желтая карточка
В. Роша
35'
Желтая карточка
Б. Фукс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ЦЗ
2
Виктор Александров
ПАЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Ярослав Михайлов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Милсон
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
2-2-1-3-2
35
Акинфеев
3
Фукс
4
Роша
14
Зделар
22
Гайич
5
Мендес
10
Обляков
15
Карраскаль
28
Медина
63
Чалов
19
Зайнутдинов
4-2-1-2-1
25
Нигматуллин
14
Агапов
22
Каккоев
44
Корнюшин
6
Юлдошев
2
Александров
8
Майга
5
Михайлов
57
Кротов
7
Милсон
99
Сулейманов
10
Обляков
27
Мойзес
27
Мойзес
10
Обляков
5
Мендес
19
Ермаков
19
Ермаков
5
Мендес
22
Гайич
14
Яковлев
14
Яковлев
22
Гайич
28
Медина
19
Гайч
19
Гайч
28
Медина
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
22
Каккоев
5
Масоэро
5
Масоэро
22
Каккоев
57
Кротов
7
Шильцов
7
Шильцов
57
Кротов
7
Милсон
95
Янсане
95
Янсане
7
Милсон
Остались в запасе
ЦСКА
Нижний Новгород
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
Главный тренер
Владимир Федотов
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
10
Давид Кобесов
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
10
Давид Кобесов
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча ЦСКА - Нижний Новгород
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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