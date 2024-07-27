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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - ЦСКА
Нижний Новгород - ЦСКА: обзор матча 27 июля 2024
Нижний Новгород
27.07.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
15'
Т. Мусаев
50'
И. Дивеев
78'
И. Обляков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - ЦСКА
89'
Замена
М. Кисляк
️️️️
К. Бистрович
80'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Т. Мусаев
78'
ГОЛ! 0:3!
И. Обляков
Пас отдал
Д. Круговой
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
Л. Тичич
73'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
В. Царукян
73'
65'
Замена
М. Гайич
️️️️
Келлвен
65'
Замена
В. Давила
️️️️
Р. Жемалетдинов
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Д. Глейзер
62'
Замена
З. Турбо
️️️️
О. Ожегович
62'
50'
ГОЛ! 0:2!
И. Дивеев
Пас отдал
В. Роша
46'
Замена
С. Зделар
️️️️
С. Койта
Замена
К. Гоцук
️️️️
С. Магкеев
39'
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мусаев
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Антон Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Медведев
30
Стаматов
27
Магкеев
15
Тихий
87
Боженов
22
Каккоев
14
Тичич
78
Калинский
18
Глейзер
80
Царукян
9
Ожегович
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
3
Круговой
4
Роша
78
Дивеев
12
Келлвен
27
Мойзес
8
Бистрович
10
Обляков
10
Жемалетдинов
20
Койта
11
Мусаев
27
Магкеев
24
Гоцук
24
Гоцук
27
Магкеев
80
Царукян
5
Трошечкин
5
Трошечкин
80
Царукян
18
Глейзер
19
Ермаков
19
Ермаков
18
Глейзер
9
Ожегович
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
9
Ожегович
14
Тичич
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
14
Тичич
12
Келлвен
22
Гайич
22
Гайич
12
Келлвен
20
Койта
14
Зделар
14
Зделар
20
Койта
8
Бистрович
31
Кисляк
31
Кисляк
8
Бистрович
11
Мусаев
63
Чалов
63
Чалов
11
Мусаев
10
Жемалетдинов
11
Давила
11
Давила
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Нижний Новгород
ЦСКА
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
Главный тренер
Саша Илич
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Нижний Новгород - ЦСКА
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
482
499
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Артур Федоров
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Минин, Быков)
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