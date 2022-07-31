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РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - ЦСКА
Нижний Новгород - ЦСКА: обзор матча 31 июля 2022
Нижний Новгород
31.07.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА
60'
Т. Сулейманов
85'
Т. Сулейманов
14'
Ф. Чалов
22'
К. Кучаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - ЦСКА
Замена
А. Шарипов
️️️️
Милсон
90'
86'
Замена
В. Яковлев
️️️️
М. Мухин
ГОЛ! 2:2!
Т. Сулейманов
85'
Замена
И. Берковский
️️️️
В. Кротов
79'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
И. Юлдошев
79'
77'
Замена
С. Зделар
️️️️
К. Кучаев
66'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Медина
66'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
ГОЛ! 1:2!
Т. Сулейманов
60'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Рыбчинский
58'
22'
ГОЛ! 0:2!
К. Кучаев
Пас отдал
М. Гайич
Желтая карточка
Н. Калинский
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
М. Мухин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
19
Никита Ермаков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-2-1-3
25
Нигматуллин
6
Юлдошев
2
Александров
24
Гоцук
44
Корнюшин
22
Каккоев
8
Майга
78
Калинский
7
Милсон
57
Кротов
20
Рыбчинский
3-1-3-3
35
Акинфеев
14
Набабкин
78
Дивеев
22
Гайич
16
Мухин
28
Медина
15
Карраскаль
10
Обляков
63
Чалов
18
Кучаев
19
Зайнутдинов
6
Юлдошев
89
Стоцкий
89
Стоцкий
6
Юлдошев
7
Милсон
73
Шарипов
73
Шарипов
7
Милсон
57
Кротов
17
Берковский
17
Берковский
57
Кротов
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
99
Сулейманов
20
Рыбчинский
18
Кучаев
14
Зделар
14
Зделар
18
Кучаев
28
Медина
19
Ермаков
19
Ермаков
28
Медина
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
16
Мухин
14
Яковлев
14
Яковлев
16
Мухин
Остались в запасе
Нижний Новгород
ЦСКА
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Нижний Новгород - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
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