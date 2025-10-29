Введите ваш ник на сайте
«Уфа» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 30 октября 2025 с коэффициентом 2.75

29 октября 2025 9:42
Уфа - Нефтехимик
30 окт. 2025, четверг 17:00 | Россия. Кубок, 6 раунд
Перейти в онлайн матча
2.75
Победа Уфы
Сделать ставку

30 октября на стадионе «Нефтяник» состоится матч шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России, где «Уфа» примет «Нефтехимик». Оба коллектива представляют Первую лигу и уже встречались между собой в недавнем туре чемпионата, что делает игру ещe интереснее – команды прекрасно знают сильные и слабые стороны друг друга.

«Уфа»

Башкирский клуб постепенно набирает форму и в последних матчах показывает неплохие результаты. После ничьей с «Енисеем» в Кубке России (1:1, победа по пенальти) «Уфа» уверенно обыграла «Нефтехимик» в лиге со счeтом 3:2. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних встреч и выглядит уверенно в атаке.За последние пять матчей уфимцы забили 6 мячей и пропустили 7. Средняя результативность – 1.2 гола за игру, а оборона хоть и допускает ошибки, но компенсирует это активностью впереди. «Уфа» старается играть первым номером на своeм поле, активно использует фланги и стандарты, что нередко приводит к опасным моментам.

«Нефтехимик»

Нижнекамская команда демонстрирует стабильность в кубковых матчах, но в чемпионате действует неуверенно. Последние пять игр принесли 6 забитых и 8 пропущенных мячей. Средняя результативность – 1.2 гола за матч, однако команда часто теряет концентрацию в концовках.В Кубке России «Нефтехимик» прошeл «Шинник», выиграв серию пенальти, но при этом в основное время не смог добиться преимущества. Команда играет прагматично, делает ставку на контратаки и дисциплину в центре поля, но в обороне периодически возникают сбои. На выезде нижнекамцы обычно действуют осторожно и редко рискуют большими силами впереди.

Факты о командах

«Уфа»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Уверенно играет дома, где забивает почти в каждом матче

«Нефтехимик»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Играет осторожно в гостях
  • Забивает в 4 подряд матчах

Личные встречи
24% (4)
29% (5)
47% (8)
11
Забитых мячей
19
0.65
В среднем за матч
1.12
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Уфа
3 : 2
25.10.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 31 тур
Уфа
1 : 0
04.05.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 2 тур
Нефтехимик
2 : 1
21.07.2024
Уфа
Россия. Первая лига, 33 тур
Нефтехимик
2 : 0
27.05.2023
Уфа
Россия. Первая лига, 17 тур
Уфа
0 : 0
06.11.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Уфа
1 : 1
11.05.2014
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
1 : 1
18.10.2013
Уфа
Россия. Кубок, 1/32 финала
Уфа
0 : 1
01.09.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 28 тур
Уфа
2 : 0
15.04.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.09.2012
Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 31 тур
Уфа
0 : 0
18.04.2012
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Нефтехимик
2 : 0
10.08.2011
Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Уфа
0 : 0
18.05.2011
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Уфа
0 : 1
27.09.2010
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Нефтехимик
4 : 1
26.06.2010
Уфа
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 19 тур
Уфа
1 : 0
16.08.2009
Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Нефтехимик
2 : 0
07.05.2009
Уфа
Показать все

Прогноз на матч «Уфа» – «Нефтехимик»

Обе команды в равных условиях и знакомы между собой по лиге, что добавляет напряжeнности. «Уфа» выглядит немного увереннее, особенно дома, где играет активнее и чаще владеет инициативой. «Нефтехимик» же надeжно обороняется, но испытывает трудности при позиционной защите.Матч вряд ли получится результативным: обе стороны сделают ставку на осторожность, ведь на кону выход в следующий этап. В то же время статистика говорит о том, что голы могут быть с обеих сторон – у каждой команды есть проблемные зоны в обороне. Вероятен сценарий с равной борьбой и минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа Уфы – коэффициент 2.75
  • Обе забьют – коэффициент 2.05

2.75
Победа Уфы
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Нефтехимик Уфа
  • Читайте нас: 