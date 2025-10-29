30 октября на стадионе «Нефтяник» состоится матч шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России, где «Уфа» примет «Нефтехимик». Оба коллектива представляют Первую лигу и уже встречались между собой в недавнем туре чемпионата, что делает игру ещe интереснее – команды прекрасно знают сильные и слабые стороны друг друга.

Башкирский клуб постепенно набирает форму и в последних матчах показывает неплохие результаты. После ничьей с «Енисеем» в Кубке России (1:1, победа по пенальти) «Уфа» уверенно обыграла «Нефтехимик» в лиге со счeтом 3:2. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних встреч и выглядит уверенно в атаке.За последние пять матчей уфимцы забили 6 мячей и пропустили 7. Средняя результативность – 1.2 гола за игру, а оборона хоть и допускает ошибки, но компенсирует это активностью впереди. «Уфа» старается играть первым номером на своeм поле, активно использует фланги и стандарты, что нередко приводит к опасным моментам.

Нижнекамская команда демонстрирует стабильность в кубковых матчах, но в чемпионате действует неуверенно. Последние пять игр принесли 6 забитых и 8 пропущенных мячей. Средняя результативность – 1.2 гола за матч, однако команда часто теряет концентрацию в концовках.В Кубке России «Нефтехимик» прошeл «Шинник», выиграв серию пенальти, но при этом в основное время не смог добиться преимущества. Команда играет прагматично, делает ставку на контратаки и дисциплину в центре поля, но в обороне периодически возникают сбои. На выезде нижнекамцы обычно действуют осторожно и редко рискуют большими силами впереди.

Факты о командах

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 матчах подряд

Уверенно играет дома, где забивает почти в каждом матче

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Играет осторожно в гостях

Забивает в 4 подряд матчах

Прогноз на матч «Уфа» – «Нефтехимик»

Обе команды в равных условиях и знакомы между собой по лиге, что добавляет напряжeнности. «Уфа» выглядит немного увереннее, особенно дома, где играет активнее и чаще владеет инициативой. «Нефтехимик» же надeжно обороняется, но испытывает трудности при позиционной защите.Матч вряд ли получится результативным: обе стороны сделают ставку на осторожность, ведь на кону выход в следующий этап. В то же время статистика говорит о том, что голы могут быть с обеих сторон – у каждой команды есть проблемные зоны в обороне. Вероятен сценарий с равной борьбой и минимальным преимуществом хозяев.

