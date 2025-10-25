26 октября на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле пройдeт матч девятого тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Метцем». Команды находятся на противоположных полюсах таблицы – хозяева уверенно держатся в верхней части, а гости пытаются покинуть зону вылета.

«Лилль»

После восьми туров команда идeт шестой с 14 очками. Победа над «Нантом» (2:0) позволила «Лиллю» укрепить позиции в борьбе за еврокубки. В последних пяти матчах чемпионата клуб забил семь голов и пропустил шесть, а на своeм поле остаeтся одним из самых надeжных в лиге. Даже несмотря на неудачу в Лиге Европы против ПАОКа (3:4), коллектив сохраняет высокий уровень интенсивности и уверенно контролирует мяч. «Лилль» играет в атакующий футбол, активно использует фланги и прессингует соперника на его половине поля, что делает его опасным особенно в домашних матчах.

«Метц»

Команда переживает тяжeлый старт сезона и замыкает таблицу с двумя очками после восьми туров. Последнее поражение от «Тулузы» (0:4) лишь подтвердило кризисные проблемы. «Метц» не выигрывает уже восемь матчей подряд, при этом в защите у коллектива значительные трудности – 12 пропущенных мячей за пять последних игр. Атакующий потенциал ограничен, хотя команда забивает в среднем по одному голу за игру. На выезде «Метц» играет осторожно, но нередко теряет концентрацию после пропущенных голов, что ведeт к разгромам.

Факты о командах

«Лилль»

Не проигрывает в 9 из 10 последних домашних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победа 2:0 над «Нантом» в прошлом туре

Забивает в 4 матчах подряд

«Метц»

Без побед 8 матчей подряд

В среднем: 1.00 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в каждом из последних 6 матчей

4 поражения подряд на выезде

Прогноз на матч «Лилль» – «Метц»

Разница в уровне команд очевидна. «Лилль» играет уверенно и стабильно, особенно на своeм поле. Система атак хозяев хорошо отлажена, и против слабой обороны «Метца» она должна сработать без проблем. Гости, вероятно, сделают ставку на оборону, но их нестабильность и частые ошибки в позиционной защите оставляют мало шансов на положительный результат. «Лилль» в хорошей форме и имеет все основания для очередной домашней победы. Возможен и тотал больше, учитывая, что «Метц» пропускает много и часто теряет концентрацию во втором тайме.

Рекомендованные ставки