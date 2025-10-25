Введите ваш ник на сайте
«Лилль» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 1.65

25 октября 2025 10:04
Лилль - Метц
26 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Франция. Лига 1, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Лилля»
Сделать ставку

26 октября на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле пройдeт матч девятого тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Метцем». Команды находятся на противоположных полюсах таблицы – хозяева уверенно держатся в верхней части, а гости пытаются покинуть зону вылета.

«Лилль»

После восьми туров команда идeт шестой с 14 очками. Победа над «Нантом» (2:0) позволила «Лиллю» укрепить позиции в борьбе за еврокубки. В последних пяти матчах чемпионата клуб забил семь голов и пропустил шесть, а на своeм поле остаeтся одним из самых надeжных в лиге. Даже несмотря на неудачу в Лиге Европы против ПАОКа (3:4), коллектив сохраняет высокий уровень интенсивности и уверенно контролирует мяч. «Лилль» играет в атакующий футбол, активно использует фланги и прессингует соперника на его половине поля, что делает его опасным особенно в домашних матчах.

«Метц»

Команда переживает тяжeлый старт сезона и замыкает таблицу с двумя очками после восьми туров. Последнее поражение от «Тулузы» (0:4) лишь подтвердило кризисные проблемы. «Метц» не выигрывает уже восемь матчей подряд, при этом в защите у коллектива значительные трудности – 12 пропущенных мячей за пять последних игр. Атакующий потенциал ограничен, хотя команда забивает в среднем по одному голу за игру. На выезде «Метц» играет осторожно, но нередко теряет концентрацию после пропущенных голов, что ведeт к разгромам.

Факты о командах

«Лилль»

  • Не проигрывает в 9 из 10 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 2:0 над «Нантом» в прошлом туре
  • Забивает в 4 матчах подряд

«Метц»

  • Без побед 8 матчей подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в каждом из последних 6 матчей
  • 4 поражения подряд на выезде

Личные встречи
53% (8)
33% (5)
13% (2)
25
Забитых мячей
13
1.67
В среднем за матч
0.87
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 31 тур
Метц
1 : 2
28.04.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2 : 0
03.12.2023
Метц
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0 : 0
18.02.2022
Метц
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
3 : 3
08.08.2021
Лилль
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0 : 2
09.04.2021
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 0
13.09.2020
Метц
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0 : 0
09.11.2019
Метц
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
3 : 1
28.04.2018
Метц
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0 : 3
05.11.2017
Лилль
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
0 : 2
06.05.2017
Метц
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
3 : 2
13.08.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1 : 4
23.05.2015
Лилль
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
0 : 0
09.08.2014
Метц
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
1 : 1
12.01.2008
Метц
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
1 : 2
12.08.2007
Лилль
Показать все

Прогноз на матч «Лилль» – «Метц»

Разница в уровне команд очевидна. «Лилль» играет уверенно и стабильно, особенно на своeм поле. Система атак хозяев хорошо отлажена, и против слабой обороны «Метца» она должна сработать без проблем. Гости, вероятно, сделают ставку на оборону, но их нестабильность и частые ошибки в позиционной защите оставляют мало шансов на положительный результат. «Лилль» в хорошей форме и имеет все основания для очередной домашней победы. Возможен и тотал больше, учитывая, что «Метц» пропускает много и часто теряет концентрацию во втором тайме.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лилля» – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.65
Победа «Лилля»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Метц Лилль
