Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Метц
Лилль - Метц: обзор матча 06 мая 2017
Лилль
06.05.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 2
Завершен
Метц
37'
Ж. Манджек
55'
Р. Коад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Метц
86'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Р. Коад
85'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Т. Вион
74'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Ж. Манджек
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Р. Кишна
64'
Замена
И. Биссума
️️️️
И. Амаду
58'
Замена
М. Терье
️️️️
Н. де Превилль
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
Р. Коад
Пас отдал
Д. Ривьерес
Желтая карточка
С. Корчиа
52'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Манджек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Шека
ЦП
12
Николя де Превилль
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
40
Жорж Манджек
ЦП
24
Рено Коад
АП
15
Тибо Вион
ПП
3
Фаллу Дианье
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Лилль
11
Мартен Терье
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
39
Николя Басен
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
91
Флоран Мойе
АП
7
Готье Эйн
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
6
Алонсо
25
Баша
20
Пальмери
14
Корчиа
10
Амаду
8
Шека
12
де Превилль
9
Лопеш
24
Эдер
35
Кишна
4-3-3
1
Кавашима
18
Ривьерес
4
Бишевац
5
Фалет
32
Ассу-Экотто
3
Дианье
40
Манджек
15
Вион
7
Сарр
24
Коад
11
Нгетт
12
де Превилль
11
Терье
11
Терье
12
де Превилль
10
Амаду
28
Биссума
28
Биссума
10
Амаду
35
Кишна
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
35
Кишна
40
Манджек
6
Филлипс
6
Филлипс
40
Манджек
24
Коад
91
Мойе
91
Мойе
24
Коад
15
Вион
14
Диабате
14
Диабате
15
Вион
Остались в запасе
Лилль
Метц
23
Наим Слити
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Франк Пасси
7
Готье Эйн
ПВ
1
Томас Дидийон
ВР
39
Николя Басен
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
23
Наим Слити
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
Остались в запасе
7
Готье Эйн
ПВ
1
Томас Дидийон
ВР
39
Николя Басен
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
Главный тренер
Франк Пасси
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Лилль - Метц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Метц
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+