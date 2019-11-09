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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Метц
Лилль - Метц: обзор матча 09 ноября 2019
Лилль
09.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 0
Завершен
Метц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Метц
Желтая карточка
Б. Андре
76'
74'
Желтая карточка
А. Окиджа
Желтая карточка
Рейнилду
63'
50'
Желтая карточка
Т. Делен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
24
Рено Коад
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Габриэль
6
Фонте
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
97
Языджи
93
Иконе
45
Осимхен
4-2-2-1-1
90
Окиджа
18
Сентонс
31
Сунзу
21
Бойе
3
Делен
80
Майга
2
Фофана
7
Ангбан
10
Траоре
11
Нгетт
13
Диалло
Остались в запасе
Лилль
Метц
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Шека
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
14
Матье Удоль
ЛЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
37
Фарид Булайя
ПВ
16
Поль Делекруа
ВР
24
Рено Коад
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Шека
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
14
Матье Удоль
ЛЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
37
Фарид Булайя
ПВ
16
Поль Делекруа
ВР
24
Рено Коад
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лилль - Метц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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