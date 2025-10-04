5 октября на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле состоится матч 8-го тура турецкой Суперлиги, где «Касымпаша» примет «Коньяспор». Обе команды находятся в середине таблицы и показывают примерно одинаковый уровень игры, но стиль у них разный: хозяева делают ставку на баланс и аккуратную игру в позиционном нападении, а гости действуют агрессивно впереди, но часто рискуют в защите.

«Касымпаша»

Команда постепенно набирает форму после неудачного старта. В последних четырех турах «Касымпаша» не проигрывает, включая победу над «Ризеспором» 2:1 и ничью с «Фенербахче». Особенно выделяется форвард Хабиб Гуйе, на счету которого три гола в шести матчах. При этом оборона остается уязвимой: команда пропускает почти в каждом туре. За пять последних встреч «Касымпаша» забила шесть мячей и пропустила пять. В домашней серии у клуба сохраняется неприятная тенденция – восемь матчей подряд без побед на своем поле.

«Коньяспор»

Команда уверенно выступает в атаке, забивая уже девятый матч подряд. После минимального поражения от «Галатасарая» «Коньяспор» быстро восстановился и обыграл «Истанбул» со счeтом 2:1. Лидером атаки остается Умут Найир – четыре мяча за шесть матчей. При этом коллектив часто допускает ошибки в защите: за последние пять игр пропустил семь мячей. Несмотря на нестабильность, «Коньяспор» демонстрирует цельный футбол и нередко забирает очки даже на выезде.

Факты о командах

«Касымпаша»

Не проигрывает в 4 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает дома 8 матчей подряд

«Коньяспор»

Забивает в 9 матчах подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Победа над «Истанбулом» 2:1 в последнем туре

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Коньяспор»

Обе команды подходят к встрече в хорошей форме, но играют с разным акцентом: «Коньяспор» делает ставку на атаку, «Касымпаша» – на организацию игры. Хозяева будут стремиться использовать стандартные положения, а гости – быстрые фланговые выпады. С учeтом продуктивности обеих сторон и нестабильной обороны логично ожидать результативный футбол. «Коньяспор» выглядит немного увереннее, но и «Касымпаша» дома способна навязать борьбу. Наиболее вероятным сценарием видится матч с обменом голами, где гости не проиграют.

