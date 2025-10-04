Введите ваш ник на сайте
«Касымпаша» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.85

04 октября 2025 12:23
Касымпаша - Коньяспор
05 окт. 2025, воскресенье 14:30 | Турция. Суперлига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Фора (0) на «Коньяспор»
Сделать ставку

5 октября на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле состоится матч 8-го тура турецкой Суперлиги, где «Касымпаша» примет «Коньяспор». Обе команды находятся в середине таблицы и показывают примерно одинаковый уровень игры, но стиль у них разный: хозяева делают ставку на баланс и аккуратную игру в позиционном нападении, а гости действуют агрессивно впереди, но часто рискуют в защите.

«Касымпаша»

Команда постепенно набирает форму после неудачного старта. В последних четырех турах «Касымпаша» не проигрывает, включая победу над «Ризеспором» 2:1 и ничью с «Фенербахче». Особенно выделяется форвард Хабиб Гуйе, на счету которого три гола в шести матчах. При этом оборона остается уязвимой: команда пропускает почти в каждом туре. За пять последних встреч «Касымпаша» забила шесть мячей и пропустила пять. В домашней серии у клуба сохраняется неприятная тенденция – восемь матчей подряд без побед на своем поле.

«Коньяспор»

Команда уверенно выступает в атаке, забивая уже девятый матч подряд. После минимального поражения от «Галатасарая» «Коньяспор» быстро восстановился и обыграл «Истанбул» со счeтом 2:1. Лидером атаки остается Умут Найир – четыре мяча за шесть матчей. При этом коллектив часто допускает ошибки в защите: за последние пять игр пропустил семь мячей. Несмотря на нестабильность, «Коньяспор» демонстрирует цельный футбол и нередко забирает очки даже на выезде.

Факты о командах

«Касымпаша»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает дома 8 матчей подряд

«Коньяспор»

  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа над «Истанбулом» 2:1 в последнем туре

Личные встречи
15% (4)
44% (12)
41% (11)
36
Забитых мячей
49
1.33
В среднем за матч
1.81
2:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  4:4
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
1 : 1
05.10.2025
Коньяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Коньяспор
3 : 3
19.01.2025
Касымпаша
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
2 : 2
10.08.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
0 : 2
13.04.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
2 : 0
25.11.2023
Касымпаша
Турция. Суперлига, 31 тур
Касымпаша
1 : 2
23.04.2023
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
1 : 1
29.10.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
4 : 4
18.02.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 7 тур
Касымпаша
2 : 2
27.09.2021
Коньяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
1 : 1
15.03.2021
Коньяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 1
22.11.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 24 тур
Коньяспор
0 : 0
29.02.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 7 тур
Касымпаша
1 : 4
05.10.2019
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Касымпаша
1 : 1
17.05.2019
Коньяспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Коньяспор
3 : 2
15.12.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 30 тур
Коньяспор
2 : 0
22.04.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Касымпаша
2 : 1
26.11.2017
Коньяспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Касымпаша
1 : 1
10.04.2017
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
2 : 1
06.11.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 32 тур
Коньяспор
2 : 0
09.05.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 15 тур
Касымпаша
2 : 1
12.12.2015
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Коньяспор
2 : 1
13.03.2015
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Касымпаша
2 : 0
24.10.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 20 тур
Касымпаша
1 : 3
07.02.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
30.08.2013
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Касымпаша
2 : 2
30.04.2011
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 14 тур
Коньяспор
2 : 2
27.11.2010
Касымпаша
Показать все

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Коньяспор»

Обе команды подходят к встрече в хорошей форме, но играют с разным акцентом: «Коньяспор» делает ставку на атаку, «Касымпаша» – на организацию игры. Хозяева будут стремиться использовать стандартные положения, а гости – быстрые фланговые выпады. С учeтом продуктивности обеих сторон и нестабильной обороны логично ожидать результативный футбол. «Коньяспор» выглядит немного увереннее, но и «Касымпаша» дома способна навязать борьбу. Наиболее вероятным сценарием видится матч с обменом голами, где гости не проиграют.

Рекомендованные ставки

  • Фора (0) на «Коньяспор» – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – коэффициент 1.92

1.85
Фора (0) на «Коньяспор»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Турция. Суперлига Коньяспор Касымпаша
18+
