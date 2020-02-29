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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Касымпаша
Коньяспор - Касымпаша: обзор матча 29 февраля 2020
Коньяспор
29.02.2020, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Касымпаша
Желтая карточка
P. Hurtado
90'
76'
Замена
️️️️
Ю. Эрдоган
Замена
️️️️
P. Hurtado
76'
Замена
️️️️
Э. Ташкыран
76'
Замена
️️️️
Р. Байич
65'
59'
Замена
️️️️
Д. Ндонгала
Замена
️️️️
Тюрам
46'
14'
Замена
️️️️
J. Fernandes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
27
Дени Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Ali Turan
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Касымпаша
26
Murat Can Yildiz
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Киринтили
89
Скубич
5
Ай
15
12
Гильерме
16
Йонссон
27
Шенгелия
8
Хаджиахметович
21
Мак
27
Милошевич
42
Саинер
4-5-1
1
25
Бречка
4
Хаддади
94
Хадергьонай
5
Мерья
35
Кара
10
Хайрадинович
17
9
Тиам
25
Тирпа
55
Койта
1
Ташкыран
1
Ташкыран
33
33
34
Тюрам
34
Тюрам
11
Байич
11
Байич
44
44
77
Ндонгала
77
Ндонгала
10
Эрдоган
10
Эрдоган
Остались в запасе
Коньяспор
Касымпаша
4
Ali Turan
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
26
Murat Can Yildiz
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
4
Ali Turan
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
Остались в запасе
26
Murat Can Yildiz
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Коньяспор - Касымпаша
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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