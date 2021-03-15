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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Коньяспор
Касымпаша - Коньяспор: обзор матча 15 марта 2021
Касымпаша
15.03.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
90+7'
Х. Хайрадинович
90+2'
A. Kravets
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Коньяспор
ГОЛ! 1:1!
Х. Хайрадинович
90'
+7
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
A. Kravets
Желтая карточка
К. Бистрович
88'
Замена
К. Варга
️️️️
Д. Дринкуотер
87'
86'
Замена
F. Miya
️️️️
Д. Секидика
Замена
Б. Койта
️️️️
И. Телин
75'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Ж. Коомсон
75'
71'
Желтая карточка
А. Рахманович
Замена
L. Sadiku
️️️️
Д. Люккассен
71'
62'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Д. Милошевич
62'
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
М. Евтович
62'
Замена
З. Битики
️️️️
Л. Шенгелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
0
Duško Tošić
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
20
İsmail Güven
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
3-4-1-2
1
32
Люккассен
94
Хадергьонай
4
Хаддади
35
Кара
4
Дринкуотер
10
Хайрадинович
8
Бистрович
7
Коомсон
92
Телин
0
4-4-2
23
Сехич
12
Гильерме
6
Джалик
89
Скубич
42
Бартакжи
27
Шенгелия
8
Евтович
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
70
Секидика
17
Цикалеши
32
Люккассен
24
24
32
Люккассен
4
Дринкуотер
7
Варга
7
Варга
4
Дринкуотер
7
Коомсон
10
Эрдоган
10
Эрдоган
7
Коомсон
92
Телин
55
Койта
55
Койта
92
Телин
27
Шенгелия
11
Битики
11
Битики
27
Шенгелия
27
Милошевич
11
Рахманович
11
Рахманович
27
Милошевич
8
Евтович
82
82
8
Евтович
70
Секидика
21
21
70
Секидика
Остались в запасе
Касымпаша
Коньяспор
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
6
Муса Чагыран
ЦП
20
İsmail Güven
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
34
Eray Birnican
ВР
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
Остались в запасе
6
Муса Чагыран
ЦП
20
İsmail Güven
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
34
Eray Birnican
ВР
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Касымпаша - Коньяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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