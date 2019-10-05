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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Коньяспор
Касымпаша - Коньяспор: обзор матча 05 октября 2019
Касымпаша
05.10.2019, суббота, 15:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Коньяспор
45+2'
В. Сары
20'
О. Али Саинер
44'
М. Евтович (П)
45+1'
Ф. Мийя
63'
Ф. Мийя (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Коньяспор
Желтая карточка
Р. Куарежма
90'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Ф. Мийя
Желтая карточка
Ф. Озтюрк
62'
Желтая карточка
В. Сары
59'
52'
Желтая карточка
Д. Милошевич
ГОЛ! 1:3!
В. Сары
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Ф. Мийя
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Евтович
Желтая карточка
К. Хафез
30'
26'
Желтая карточка
Н. Скубич
23'
Желтая карточка
Й. Йонссон
20'
ГОЛ! 0:1!
О. Али Саинер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
5
Марин Аничич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
3-3-1
99
Озтюрк
15
Хафез
89
Сары
13
Бен Юссеф
9
Тиам
8
Павелка
35
Кара
9
Пектемек
4-1-3
1
Киринтили
4
Туран
89
Скубич
42
Саинер
5
Аничич
16
Йонссон
8
Евтович
15
Мийя
27
Милошевич
Остались в запасе
Касымпаша
Коньяспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Касымпаша - Коньяспор
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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