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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Касымпаша
Коньяспор - Касымпаша: обзор матча 15 декабря 2018
Коньяспор
15.12.2018, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Касымпаша
47'
А. Яхович
74'
А. Яхович
82'
М. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Касымпаша
88'
Желтая карточка
Б. Койта
ГОЛ! 3:0!
М. Фофана
82'
ГОЛ! 2:0!
А. Яхович
Пас отдал
Н. Скубич
74'
Желтая карточка
П. Филипович
66'
65'
Желтая карточка
О. Веньо
ГОЛ! 1:0!
А. Яхович
47'
45'
+2
Желтая карточка
С. Попов
Желтая карточка
Ф. Дианье
32'
24'
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
13'
Желтая карточка
Т. Сербест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
19
Вильфред Мок
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
8
Давид Павелка
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-2-3-1
1
Киринтили
39
Опанасенко
2
Финдикли
42
Саинер
3
Дианье
89
Скубич
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
12
Траоре
18
Яхович
3-2-1
31
Веньо
89
Сары
13
Бен Юссеф
15
Сербест
90
Попов
7
Трезеге
Остались в запасе
Коньяспор
Касымпаша
16
Йенс Йонссон
ОП
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
34
Эрай Бирниджан
ВР
8
Давид Павелка
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
16
Йенс Йонссон
ОП
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
8
Давид Павелка
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Коньяспор - Касымпаша
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Конья
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