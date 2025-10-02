Введите ваш ник на сайте
«Трабзонспор» – «Кайсериспор»: прогноз и ставки на матч 3 октября 2025 с коэффициентом 1.65

02 октября 2025 9:48
Трабзонспор - Кайсериспор
03 окт. 2025, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 8 тур
1.65
Победа «Трабзонспора»
3 октября на стадионе «Шенол Гюнеш» состоится матч 8 тура чемпионата Турции, в котором «Трабзонспор» примет «Кайсериспор». Хозяева уверенно стартовали в сезоне и находятся в зоне лидеров, в то время как гости продолжают испытывать трудности, находясь у границы зоны вылета.

«Трабзонспор»

Клуб показывает стабильную форму и после 7 туров располагается на третьем месте с 14 очками. В последней игре «Трабзонспор» добился результативной победы над «Фатих Карагюмрюк» (4:3), продемонстрировав атакующую мощь. Лидером команды является Пол Онуачу, который забил уже 5 мячей и показывает высокую реализацию моментов. Однако проблемы в обороне сохраняются: 6 пропущенных голов за последние пять матчей, и команда не может сыграть «на ноль» уже четыре тура подряд.

«Кайсериспор»

Гости идут на 15-м месте с 5 очками и находятся в затяжном кризисе: они не выигрывают на протяжении десяти матчей подряд. В последнем туре «Кайсериспор» сыграл вничью с «Генчлербирлиги» (1:1), что лишь продлило безвыигрышную серию. Несмотря на общее падение формы, у команды есть яркий лидер – Мигел Кардозу, который забил 6 мячей в 7 играх. Но при этом оборона продолжает оставаться проблемной – 8 пропущенных голов за пять последних матчей и 12 матчей подряд с пропущенными мячами.

Факты о командах

«Трабзонспор»

  • 14 очков после 7 туров
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Пропускает в 4 матчах подряд

«Кайсериспор»

  • 5 очков после 7 туров
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 10 матчах подряд
  • Пропускает в 7 последних матчах

Личные встречи
53% (16)
30% (9)
17% (5)
54
Забитых мячей
35
1.8
В среднем за матч
1.17
6:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 22 тур
Кайсериспор
0 : 0
01.02.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 2
20.04.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Трабзонспор
0 : 1
03.12.2023
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
3 : 4
01.04.2023
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Кайсериспор
1 : 2
01.10.2022
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
3 : 2
25.02.2022
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Кайсериспор
1 : 2
02.10.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Трабзонспор
1 : 1
06.04.2021
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Кайсериспор
0 : 0
12.12.2020
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
1 : 2
25.07.2020
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Трабзонспор
6 : 2
28.12.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Трабзонспор
4 : 2
06.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Кайсериспор
0 : 2
01.12.2018
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Трабзонспор
4 : 0
07.04.2018
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
0 : 0
04.11.2017
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Трабзонспор
2 : 3
06.05.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
0 : 1
05.12.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.02.2016
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Кайсериспор
0 : 1
14.09.2015
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Трабзонспор
2 : 1
23.02.2014
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Кайсериспор
0 : 1
23.09.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Кайсериспор
2 : 1
04.05.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 15 тур
Трабзонспор
1 : 1
09.12.2012
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Кайсериспор
3 : 3
19.02.2012
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 1
06.11.2011
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Трабзонспор
3 : 3
27.02.2011
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Кайсериспор
0 : 0
26.09.2010
Трабзонспор
Чемпионат Турции, 27 тур
Кайсериспор
1 : 0
29.03.2010
Трабзонспор
Чемпионат Турции, 10 тур
Трабзонспор
2 : 1
23.10.2009
Кайсериспор
Показать все

Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Кайсериспор»

Исходя из текущей формы, «Трабзонспор» выглядит очевидным фаворитом. Команда уверенно действует в атаке, регулярно забивает и располагает сильным лидером в лице Онуачу. «Кайсериспор» же пребывает в кризисе и, несмотря на результативность Кардозу, продолжает сыпаться в обороне. При таких вводных хозяева должны контролировать ход встречи и уверенно забирать три очка, а матч, вероятно, получится результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Трабзонспора» больше 1.5 голов – коэффициент 1.85

1.65
Победа «Трабзонспора»
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Кайсериспор Трабзонспор
