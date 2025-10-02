3 октября на стадионе «Шенол Гюнеш» состоится матч 8 тура чемпионата Турции, в котором «Трабзонспор» примет «Кайсериспор». Хозяева уверенно стартовали в сезоне и находятся в зоне лидеров, в то время как гости продолжают испытывать трудности, находясь у границы зоны вылета.

«Трабзонспор»

Клуб показывает стабильную форму и после 7 туров располагается на третьем месте с 14 очками. В последней игре «Трабзонспор» добился результативной победы над «Фатих Карагюмрюк» (4:3), продемонстрировав атакующую мощь. Лидером команды является Пол Онуачу, который забил уже 5 мячей и показывает высокую реализацию моментов. Однако проблемы в обороне сохраняются: 6 пропущенных голов за последние пять матчей, и команда не может сыграть «на ноль» уже четыре тура подряд.

«Кайсериспор»

Гости идут на 15-м месте с 5 очками и находятся в затяжном кризисе: они не выигрывают на протяжении десяти матчей подряд. В последнем туре «Кайсериспор» сыграл вничью с «Генчлербирлиги» (1:1), что лишь продлило безвыигрышную серию. Несмотря на общее падение формы, у команды есть яркий лидер – Мигел Кардозу, который забил 6 мячей в 7 играх. Но при этом оборона продолжает оставаться проблемной – 8 пропущенных голов за пять последних матчей и 12 матчей подряд с пропущенными мячами.

Факты о командах

«Трабзонспор»

14 очков после 7 туров

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

Пропускает в 4 матчах подряд

«Кайсериспор»

5 очков после 7 туров

В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 10 матчах подряд

Пропускает в 7 последних матчах

Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Кайсериспор»

Исходя из текущей формы, «Трабзонспор» выглядит очевидным фаворитом. Команда уверенно действует в атаке, регулярно забивает и располагает сильным лидером в лице Онуачу. «Кайсериспор» же пребывает в кризисе и, несмотря на результативность Кардозу, продолжает сыпаться в обороне. При таких вводных хозяева должны контролировать ход встречи и уверенно забирать три очка, а матч, вероятно, получится результативным.

