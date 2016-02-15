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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Кайсериспор
Трабзонспор - Кайсериспор: обзор матча 15 февраля 2016
Трабзонспор
15.02.2016, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Кайсериспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Кайсериспор
Желтая карточка
А. Демир
81'
Начало матча
Статистика матча Трабзонспор - Кайсериспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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