Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Кайсериспор
Трабзонспор - Кайсериспор: обзор матча 03 декабря 2023
Трабзонспор
03.12.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Кайсериспор
88'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Кайсериспор
Желтая карточка
Э. Дестан
90'
+10
90'
+10
Желтая карточка
А. Узодимма
Желтая карточка
T. Teklić
90'
+3
88'
ГОЛ! 0:1!
С. Баокен
Пас отдал
Г. Саздаги
Желтая карточка
Д. Курбелис
86'
81'
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Кардозу
Замена
T. Teklić
️️️️
Трезеге
78'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
А. Омюр
78'
70'
Замена
А. Кочаман
️️️️
О. Кеман
70'
Замена
К. Манэ
️️️️
Р. Дживелек
Замена
Д. Курбелис
️️️️
Б. Эздемир
63'
Замена
Э. Дестан
️️️️
Э. Вишча
63'
59'
Замена
А. Узодимма
️️️️
Л. Кароль
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
Н. Пепе
38'
18'
Желтая карточка
О. Кеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
6
Али Карими
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Маме Тиам
(К)
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Чакир
17
Эльмали
22
Банийя
4
Денсвил
17
Стригер Ларсен
3
Эздемир
33
Омюр
7
Трезеге
10
Вишча
30
Онуачу
19
Пепе
2-1-3-3-1
25
Баязит
5
Хосейни
23
Кароль
3
Аттама
6
Карими
8
Кеман
9
Тиам
20
Кардозу
10
Боа Морте
25
Саздаги
28
Дживелек
33
Омюр
20
Гюнеш
20
Гюнеш
33
Омюр
7
Трезеге
99
99
7
Трезеге
3
Эздемир
6
Курбелис
6
Курбелис
3
Эздемир
19
Пепе
9
Бакасетас
9
Бакасетас
19
Пепе
10
Вишча
94
Дестан
94
Дестан
10
Вишча
8
Кеман
54
Кочаман
54
Кочаман
8
Кеман
23
Кароль
19
Узодимма
19
Узодимма
23
Кароль
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
20
Кардозу
13
Баокен
13
Баокен
20
Кардозу
Остались в запасе
Трабзонспор
Кайсериспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
10
Энис Барди
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
10
Энис Барди
АП
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Трабзонспор - Кайсериспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Umit Ozturk, Turkey
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
Кайсериспор
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:23
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:23
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+